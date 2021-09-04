சார், மேடம் வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் தடை
மாத்தூர்: கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாத்தூர் என்ற பஞ்சாயத்து அலுவலகம், சார், மேடம் என்ற வார்த்தைகளைத் தனது அலுவலகத்திலும் வளாகத்திலும் யாரும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று உத்தரவு போட்டுள்ளது.
காங்கிரஸ் ஆளும் இந்த பஞ்சாயத்தில், இது தொடர்பாக கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தைக் கட்சி பேதமின்றி அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஆதரித்து ஒருமனதாக நிறைவேற்றி உள்ளனர்.
இனிமேல் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் செல்லும் யாரும், அங்கே பணியாற்றும் அதிகாரிகள் மற்றும் பேராளர்களைப் பெயர் சொல்லியோ அல்லது அவர்களது பதவியை வைத்தோ அழைத்தால் போதும். வயதுக்கு மூத்தவர்களை 'சேட்டன்' (அண்ணா), 'சேச்சி' (அக்கா) என்று அழைக்க லாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாட்டினருக்கு விசா நீட்டிப்பு
புதுடெல்லி: இந்தியாவுக்குப் பல்வேறு வகை விசாக்களில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்கு முன்பு வந்த வெளி நாட்டினர், அனைத்துலக விமானச் சேவை ரத்தானதால் சொந்த நாட்டுக்குத் திரும்ப முடியாமல் உள்ளனர்.
அவர்களுக்கு அபராதம் எதுவும் விதிக்காமல், அவர்களது விசா காலத்தை இலவசமாக இந்திய அரசு நீட்டித்து வருகிறது. அந்த வகையில், ஆகஸ்டு 31ஆம் தேதியுடன் விசா நீட்டிப்புக் காலம் முடிந்த நிலையில், விசாவை இம்மாதம் 30ஆம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
5 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு சிறை
நெல்லூர்: ஆந்திர மாநிலம், நெல்லூரைச் சேர்ந்த சாய் பிரம்மா என்ற பெண்ணுக்குச் சொந்தமான நிலத்தை அரசு கையகப்படுத்தியது. அதற்கு இழப்பீடு வழங்கக் கோரி அந்த பெண் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தார்.
அதை விசாரித்த நீதிமன்றமும் அந்த பெண்ணுக்கு இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டது. ஆனாலும் பல ஆண்டுகள் கழிந்தும் இழப்பீடு வழங்கப்படவில்லை. ஆகையால் அந்தப் பெண் மீண்டும் வழக்குத் தொடுத்தார்.
அதை விசாரித்த நீதிமன்றம், இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்காத மன்மோகன் சிங் என்ற முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கும் எஸ்.எஸ். ராவத், சேஷகிரி ராவ், முத்தியால ராஜு, இந்தியாஸ் ஆகிய இதர நான்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கும் 2 வாரம் முதல் 2 மாதம் வரைப்பட்ட சிறைத் தண்டனை விதித்தது. அவர்களுக்கு ரூ.1,000 முதல் ரூ. 100,000 வரை அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
சுரங்கப்பாதை கண்டுபிடிப்பு
புதுடெல்லி: டெல்லி சட்டமன்றத்தில் இருந்து செங்கோட்டையை இணைக்கும் ஒரு புதிய சுரங்கப்பாதை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பாதை ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் என தகவல்கள் தெரிவிப்பதாக ஊடகங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன.
'ரஷ்யாவின் பங்காளி இந்தியா'
புதுடெல்லி: ரஷ்யாவின் தூர கிழக்கு வட்டார மேம்பாட்டில் ரஷ்யாவுக்கு நம்பகமான பங்காளி நாடாக இந்தியா திகழும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
'கிழக்குப் பொருளியல் கருத்தரங்கம்' என்ற அமைப்பின் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர், ரஷ்யாவின் தூர கிழக்குப் பகுதியை மேம்படுத்தும் அதிபர் புட்டின் யோசனையை பாராட்டினார். ரஷ்யாவின் தூர கிழக்கில் அமைந்துள்ள விலாடிவஸ்டாக் நகரம், யுரேஷியாவையும் பசிபிக்கையும் இணைக்கும் ஒரு சங்கமம் என்று அவர் வர்ணித்தார்.
பிரதமர், 2019ல் விலாடிவஸ்டாக் சென்றிருந்தார். அந்த வட்டாரத்தின் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்குப் புதுடெல்லி ஒரு பில்லியன் டாலர் கடன் வழங்கும் என்று அப்போது அவர் அறிவித்தார். சென்னைக்கும் விலாடிவஸ்டாக் நகருக்கும் இடையில் நேரடி கடற்பாதையைத் தோற்றுவிக்க வகை செய்யும் ஒரு புரிந்துணர்வு குறிப்பிலும் அவர் கையெழுத்திட்டார்.
இந்தியா-நேப்பாளம் இணக்கம்
காட்மாண்டு: நேப்பாளத்தில் 2015ல் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் 14 கலாசார பாரம்பரிய இடங்களும் 103 சுகாதாரத் துறை திட்டங்களும் பாழ்பட்டுவிட்டன. அவற்றை மறுபடியும் நிர்மாணிக்க வகை செய்யும் புரிந்துணர்வு குறிப்பில் இந்தியாவும் நேப்பாளமும் நேற்று கையெழுத்திட்டன.
அந்தப் புதிய திட்டங்கள் 420 கோடி நேப்பாள ரூபாய் (US$36 மில்லியன்) செலவில் இடம்பெறும் என்றும் இந்தியத் தூதரகம் அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்தது.
செப்டம்பர் 10ல் மலிவு கைபேசிகள்
மும்பை: ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், கூகுள் நிறுவனத்துடன் இணைந்து மலிவான விலையில் உருவாக்கும் ஜியோ நெக்ஸ்ட் என்ற கைபேசி இம்மாதம் 10ஆம் தேதி அறிமுகமாகும். அந்தக் கைபேசி விலை ரூ.5,000 மற்றும் ரூ.7,000 ஆக இருக்கும். 10% கட்டணத்தை மட்டும் செலுத்தி கைபேசியைப் பெறலாம் என்று தகவல்கள் கூறின.