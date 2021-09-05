சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு: காங்கிரஸ் சார்பில் ஆய்வுக்குழு அமைப்பு
புதுடெல்லி: நாடு தழுவிய அளவில் சாதி வாரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இதற்கென அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் அடங்கிய ஆய்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு மாநிலங்களில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீடு வரையறுத்ததைவிட கூடுதலாகிவிட்டதால் இப்படியொரு கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் தலைமை தெரிவித்துள்ளது.
ராணுவப் பயிற்சியில் அரசியல் கூடாது: காங்கிரஸ் வலியுறுத்து
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ராணுவப் பயிற்சிக்கான பாதுகாப்பு மேலாண்மைக் கல்லூரி உள்ளது. இங்கு பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு பகவத் கீதை, அர்த்தசாஸ்திரம் போன்ற நூல்களில் இருந்து பயிற்சி தொடர்பான பாடங்களில் சில போதனைகளைச் சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆய்வுக்குழு ஒன்று பரிந்துரைத்திருப்பதாக அண்மையில் தகவல் வெளியானது. இதற்கு காங்கிரஸ் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ராணுவ விவகாரங்களிலாவது மத்திய அரசு அரசியல் செய்வதைக் கைவிட வேண்டும் என்றும் கார்கில் போரில் இந்தியா வெற்றிபெற முஸ்லிம் வீரர்களும் உதவி செய்துள்ளனர் என்றும் காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது.
போதைப் பொருள் விவகாரம்: நடிகை ரகுலிடம் தீவிர விசாரணை
ஹைதராபாத்: போதைப் பொருள்களைப் பயன்படுத்திய விவகாரம் தொடர்பாக நடிகை ரகுல் ப்ரீத் சிங்கிடம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். நேற்று முன்தினம் ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த விசாரணை, சுமார் ஆறு மணிநேரம் நீடித்ததாகவும், ரகுல் ப்ரீத் சிங்கிடம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாகவும் ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த விசாரணையை போலிசார் காணொளியாகப் பதிவு செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஏவுகணையைக் கண்டுபிடிக்கும் கப்பல்
விசாகபட்டினம்: எதிரி நாட்டு ஏவுகணையைக் கண்டறிந்து எச்சரிக்கும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்பல் இந்திய கடற்படையில் அதிகாரபூர்வமாக இணைகிறது. இந்நிகழ்ச்சி வரும் 10ஆம் தேதி ஆந்திராவின் விசாகபட்டினத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கப்பலில் ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சிக்கான தொழில் நுட்பம் இருப்பதால், எதிரி நாட்டு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களையும் எளிதில் கண்டறிந்து தகவல் அனுப்பும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.