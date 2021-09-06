389 ஆசிரியர்களுக்கு விருது
இந்தியா முழுவதும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்தநாள் ஆசிரியர் தினமாக நேற்றுக் கொண்டாடப்பட்டது. ஆசிரியர் தினத்தையொட்டி 2020-2021ஆம் கல்வியாண்டில் 389 ஆசிரியர்களுக்கு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களில் சென்னையைச் சேர்ந்த 15 பேருக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று சென்னை தலைமை செயலகத்தில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருதை வழங்கினார். படம்: தமிழக ஊடகம்
சட்டவிரோத குதிரைவண்டிப் பந்தயம்: 40 பேர் கைது
ஆவடி: ஆவடி வீராபுரம் அருகே வண்டிகளில் குதிரையைப் பூட்டி பந்தயம் நடத்த முயன்ற 40 பேரைக் கைது செய்து போலிசார் விசாரித்து வருகிறார்கள். 11 குதிரைகளையும் அவற்றை ஏற்றி வந்த ஏழு வாகனங்களையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். அனுமதி இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக பந்தயத்தில் ஈடுபட்டதாக அந்த 40 பேர் மீதும் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சேலம்: வீடுகளில் வெள்ளம்
சேலம்: சேலத்தில் இரண்டாவது நாளாக கடந்த சனிக்கிழமை இரவில் கனமழை பெய்ததால், காரைக்காடு ராமாராவ் ஏரி என்ற ஏரி நிரம்பி சுமார் 150 வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. வெள்ளநீரில் கால்நடைகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சேலம் மாநகரில் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. பல குடியிருப்புகளைக் கழிவுநீருடன் மழைநீர் சூழ்ந்தது. மலைப்பாதையின் பல்வேறு இடங்களில் திடீர் நீர்வீழ்ச்சிகள் உருவாயின. ஏற்காட்டில் பெய்த கனமழையால், அடிவாரப் பகுதியில் உள்ள அனைத்து ஏரிகளும் நிரம்பி விட்டதாகவும் ஊடகத் தகவல்கள் கூறின.
ரூ.25,000 கோடி மது கைவசம்; காப்பீடு செய்ய டாஸ்மாக் முடிவு
சென்னை: தமிழகத்தில் 'டாஸ்மாக்' கிடங்குகளில் இருப்பு வைக்கப்பட உள்ள 25,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மதுபான வகைகளைக் காப்பீடு செய்ய அந்நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், 18 நிறுவனங்களி டம் இருந்து, பீர் மற்றும் மது வகைகளைக் கொள்முதல் செய்து அவற்றை மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 43 டாஸ்மாக் கிடங்குகளில் பாதுகாப்பாக வைக்கிறது.
தீ விபத்து, கொள்ளை போன்ற சம்பவங்களால் சேதம் ஏற்படாமல் காக்க அவற்றுக்குக் காப்பீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ள நிறுவனம், பொது காப்பீட்டு நிறுவனத்தை தேர்வு செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தெரியவந்தது.வஉசியின் 150வது பிறந்தநாள்
சென்னை: சுதந்திர போராட்ட தியாகி வ.உ.சிதம்பரனாரின் 150வது பிறந்தநாள் விழா நேற்று தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. சென்னை ராஜாஜி சாலையில் வ.உ.சி.யின் திருஉருவப் படத்திற்கு முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
வ.உ.சிதம்பரனாரின் 150வது பிறந்தநாள் இந்த ஆண்டு கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படும் என ஏற்கெனவே சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார். அதையொட்டி பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளையும் அவர் வெளியிட்டிருந்தார்.
14 ஆண்டுகளில் பட்டதாரிகளாகி 209 கைதிகள் சாதனை
சென்னை: தமிழ்நாடு திறந்தவெளிப் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக கடந்த 14 ஆண்டுகளில் 209 கைதிகள் பட்டப் படிப்பையும் 925 பேர் சான்றிதழ் படிப்புகளையும் முடித்து சாதித்து உள்ளனர்.
தமிழ்நாடு திறந்தவெளிப் பல்கலைக்கழகம் 81 பட்டப் படிப்புகள், 21 திறன் மேம்பாட்டுப் படிப்புகள் ஆகிய 130 கல்விசார் பாடவகைப் பிரிவுகளைத் தொலைதூரக் கல்வி அடிப்படையில் வழங்கி வருகிறது. ஒன்பது மத்திய சிறைச்சாலைகளில் திறந்தவெளிப் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி மையங்கள் மூலம் 2007 முதல் பட்டப் படிப்புகளும் 2010 முதல் தொழிற்கல்வியும் கற்பிக்கப்படுகின்றன.