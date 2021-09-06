லண்டன்: இவ்வாண்டு இறுதிக்குள் பணக்கார நாடுகளிடம் தேவையே இல்லாமல் கூடுதலாக 1.2 பில்லியன் தடுப்பூசிகள் கைவசம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏழை நாடுகள் தடுப்பூசி இல்லாமல் திண்டாடும் வேளையில் தேவைக்கு அதிகமாக தடுப்பூசிகளை பணக்கார நாடுகள் குவித்து வருகின்றன.
இதனால் தடுப்பூசிகளை மற்ற நாடுகளுக்கு விநியோகிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.
அமெரிக்கா, பிரிட்டன், ஐரோப்பிய நாடுகள் உட்பட பணக்கார நாடுகள் தங்களுடைய நாட்டில் 12 வயதுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகையில் 80 விழுக்காட்டினருக்குத் தடுப்பூசியைப் போட்டுவிடும் திருப்தியான நிலையை எட்டவிருக்கின்றன. இதற்கு அடுத்ததாக பூஸ்டர் எனும் 3வது தடுப்பூசியைப் போட அந்நாடுகள் ஆயத்தமாகி வருகின்றன.
அதுவும் போதாது என உலக நாடுகளுக்கு விநியோகிக்கும் அளவுக்கு பெருமளவு தடுப்பூசிகளை பணக்கார நாடுகள் வைத்துள்ளதாக லண்டனைத் தளமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஏர்ஃபினிட்டி எனும் பகுப்பாய்வு நிறுவனம் கூறியது. கிருமிப் பரவலால் பாதிக்கப்பட்ட பல ஏழை நாடுகளில் முதல் அல்லது இரண்டாவது தடுப்பூசிக்கே வழியில்லை.
ஆனால் பணக்கார நாடுகள், உறுதியளித்துள்ளபடி ஏழை நாடுகளுக்குப் போதுமான தடுப்பூசிகளை விநியோகிக்கவில்லை.
இந்நிலையில் தடுப்பூசி போடும் பணி மெதுவடைந்தால் கொவிட்-19 கிருமியின் தாக்கம் நீண்டநாள் இருப்பதோடு புதுப்புது கிருமிகள் தொடர்ந்து உருவாகக்கூடும் என்று சுகாதாரத் துறை நிபுணர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
தடுப்பூசி நிறுவனங்களுக்கும் பணக்கார அரசாங்கங்களுக்கும் இடையிலான தடுப்பூசி ஒப்பந்தங்கள் வெளிப்படையாக இல்லை என்றும் சிலர் கூறியுள்ளனர்.
"உலக அளவில் தடுப்பூசிகளைக் கணக்கிடப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது," என்று கேப்டவுன் நகரில் செயல்படும் 'சுகாதாரத்துறையின் நேர்மை' எனும் லாபநோக்கமற்ற அமைப்பின் ஃபாத்திமா ஹஸன் கூறியுள்ளார்.
"தடுப்பூசி விநியோகம் பரவலாக்கப்பட வேண்டும். தடுப்பூசி ஒப்பந்தங்கள் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும்," என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
இவ்வாண்டின் தொடக்கத்தில் அனைத்துலக கொவிட்-19 நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்த சுயேச்சை அமைப்பு ஒன்று, 2022ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்குள் இரண்டு பில்லியன் தடுப்பூசிகளை ஏழை நாடுகளுக்கு பணக்கார நாடுகள் விநியாகிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது.
இதில் ஒரு பில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட தடுப்பூசிகளை வழங்க 'ஜி7' தொழில்மய நாடுகள், ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆகியவை உறுதியளித்திருந்தன. ஆனால் 15 விழுக்காட்டிற்கும் குறைவாகவே தடுப்பூசிகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஏர்ஃபினிட்டியின் மதிப்பீடு தெரிவிக்கிறது.