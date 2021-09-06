Home

பணக்கார நாடுகளிடம் 1.2 பி. தடுப்பூசிகள்

லண்­டன்: இவ்­வாண்டு இறு­திக்­குள் பணக்­கார நாடு­க­ளி­டம் தேவையே இல்­லா­மல் கூடு­த­லாக 1.2 பில்­லி­யன் தடுப்­பூ­சி­கள் கைவ­சம் இருக்­கும் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

ஏழை நாடு­கள் தடுப்­பூசி இல்­லா­மல் திண்­டா­டும் வேளை­யில் தேவைக்கு அதி­க­மாக தடுப்­பூ­சி­களை பணக்­கார நாடு­கள் குவித்து வரு­கின்­றன.

இத­னால் தடுப்­பூ­சி­களை மற்ற நாடு­க­ளுக்கு விநி­யோ­கிக்க வேண்­டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வரு­கிறது.

அமெ­ரிக்கா, பிரிட்­டன், ஐரோப்­பிய நாடு­கள் உட்­பட பணக்­கார நாடு­கள் தங்­க­ளு­டைய நாட்­டில் 12 வய­துக்கு மேற்­பட்ட மக்­கள் தொகை­யில் 80 விழுக்­காட்­டி­ன­ருக்குத் தடுப்­பூ­சி­யைப் போட்­டு­வி­டும் திருப்­தி­யான நிலையை எட்­ட­வி­ருக்­கின்­றன. இதற்கு அடுத்­த­தாக பூஸ்­டர் எனும் 3வது தடுப்­பூ­சியைப் போட அந்­நா­டு­கள் ஆயத்­த­மாகி வரு­கின்­றன.

அது­வும் போதாது என உலக நாடு­க­ளுக்கு விநி­யோ­கிக்­கும் அள­வுக்கு பெரு­ம­ளவு தடுப்­பூ­சி­களை பணக்­கார நாடு­கள் வைத்­துள்­ள­தாக லண்­ட­னைத் தள­மா­கக் கொண்டு செயல்­படும் ஏர்­ஃபி­னிட்டி எனும் பகுப்­பாய்வு நிறு­வ­னம் கூறி­யது. கிரு­மிப் பர­வ­லால் பாதிக்­கப்­பட்ட பல ஏழை நாடு­களில் முதல் அல்­லது இரண்­டா­வது தடுப்­பூ­சிக்கே வழி­யில்லை.

ஆனால் பணக்­கார நாடு­கள், உறு­தி­ய­ளித்­துள்­ள­படி ஏழை நாடு­க­ளுக்குப் போது­மான தடுப்­பூ­சி­களை விநி­யோ­கிக்­க­வில்லை.

இந்­நி­லை­யில் தடுப்­பூசி போடும் பணி மெது­வ­டைந்­தால் கொவிட்-19 கிரு­மி­யின் தாக்­கம் நீண்­ட­நாள் இருப்­ப­தோடு புதுப்­புது கிரு­மி­கள் தொடர்ந்து உரு­வா­கக்­கூ­டும் என்று சுகா­தா­ரத் துறை நிபு­ணர்­கள் கவலை தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

தடுப்­பூசி நிறு­வ­னங்­க­ளுக்­கும் பணக்­கார அர­சாங்­கங்­க­ளுக்­கும் இடை­யி­லான தடுப்­பூசி ஒப்­பந்­தங்­கள் வெளிப்­ப­டை­யாக இல்லை என்­றும் சிலர் கூறி­யுள்­ள­னர்.

"உலக அள­வில் தடுப்­பூ­சி­க­ளைக் கணக்­கி­டப்­பட வேண்­டிய அவ­சி­யம் ஏற்­பட்­டுள்­ளது," என்று கேப்­ட­வுன் நக­ரில் செயல்­படும் 'சுகா­தா­ரத்­து­றை­யின் நேர்மை' எனும் லாப­நோக்­கமற்ற அமைப்­பின் ஃபாத்திமா ஹஸன் கூறி­யுள்­ளார்.

"தடுப்­பூசி விநி­யோ­கம் பர­வ­லாக்­கப்­பட வேண்­டும். தடுப்­பூசி ஒப்­பந்­தங்­கள் வெளிப்­ப­டை­யாக இருக்க வேண்­டும்," என்று அவர் கேட்­டுக்­கொண்­டார்.

இவ்­வாண்­டின் தொடக்­கத்­தில் அனைத்­து­லக கொவிட்-19 நட­வ­டிக்­கை­களை ஆய்வு செய்த சுயேச்சை அமைப்பு ஒன்று, 2022ஆம் ஆண்­டின் நடுப்­ப­கு­திக்­குள் இரண்டு பில்­லி­யன் தடுப்­பூ­சி­களை ஏழை நாடு­க­ளுக்கு பணக்­கார நாடு­கள் விநி­யா­கிக்க வேண்­டும் என்று வலி­யு­றுத்­தி­யது.

இதில் ஒரு பில்­லி­ய­னுக்­கும் மேற்­பட்ட தடுப்­பூ­சி­களை வழங்க 'ஜி7' தொழில்­மய நாடு­கள், ஐரோப்­பிய நாடு­கள் ஆகியவை உறு­தி­ய­ளித்­தி­ருந்­தன. ஆனால் 15 விழுக்­காட்­டிற்­கும் குறை­வா­கவே தடுப்­பூ­சி­கள் விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக ஏர்­ஃபி­னிட்­டி­யின் மதிப்­பீடு தெரி­விக்­கிறது.