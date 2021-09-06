ைதவான் மீது சீன விமானங்கள்
தைப்பே: தனது நாட்டின் ஆகாயவெளியில் 19 சீன விமானங்கள் பறந்ததாக தைவான் தற்காப்பு அமைச்சு நேற்று தெரிவித்தது. சில விமானங்கள் அணுகுண்டுகளை ஏந்திச் செல்லக்கூடியவை. அவற்றை விரட்டியடிக்க உடனடியாக போர் விமானங்கள் அனுப்பி வைக்கப் பட்டதாகவும் ஏவுகணைகள் தயார் செய்யப்பட்டதாகவும் தைவான் தற்காப்பு அமைச்சு கூறியது.
கிஷிடாவின் புதிய திட்டம்
தோக்கியோ: ஜப்பானில் யோஷிஹிடே சுகா பதவி விலகுவதால் பிரதமர் பதவிக்குப் போட்டியிடும் ஃபுமியோ கிஷிடா, இவ்வாண்டு இறுதியில் நடைபெறும் பொதுத் தேர்தல் வரை பொருளியலைத் தூண்டும் திட்டங்களை நிறுத்திவைக்க விரும்புவதாகக் கூறியுள்ளார். இதற்கிடையே தடுப்பூசிக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் அமைச்சரான டாரோ கோனோ அடுத்த பிரதமராக சாத்தியமுள்ளது என்று கியோடோ செய்தி நிறுவனம் நடத்திய கருத்துக் கணிப்பில் தெரிய வந்துள்ளது. தொலைபேசி வழியாக நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் டாரோ கோனோ பிரதமர் பொறுப்புக்கு ஏற்றவர் என்று கூறியுள்ளனர்.