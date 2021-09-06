நான் யூ ஹுவா தொடக்கப்பள்ளியில் என் கல்விப் பயணத்தைத் தொடங்கியபோது கலக்கத்துடனும் பிரமிப்புடனும் பள்ளியில் காலடி எடுத்து வைத்தேன். ஆனால் அந்த கலக்கத்தை தவிடுபொடி ஆக்கினார்கள் என் பள்ளி ஆசிரியர்கள்.
அவர்களின் அன்பான கவனிப்பு, பின்தங்கிய மாணவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்குச் சிறப்பு கவனம் செலுத்துவது என்று என் ஆசிரியர்களின் பணிகளைச் சொல்லி மாளாது.
ஆசிரியர்களின் கடின உழைப்பைப் புரிந்துகொள்ள எனக்கு சில ஆண்டுகள் ஆயின. எங்களை உயரத்தில் ஏற்றிவிட்டு கீழே நிற்கும் எங்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
ஸ்ரீயா.பா
தொடக்கநிலை 5, யூ ஹுவா தொடக்கப் பள்ளி