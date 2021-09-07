பிரதமர்: ஊழியர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த அரசாங்கம் உதவும்
உள்ளூர் அளவில் தகுதிபெறும் சம்பள முறையைக் கொண்டு அதிக துறைகளில் படிப்படியான சம்பள முறையை அறிமுகப்படுத்தி, குறைந்த வருவாய் ஊழியர் களின் சம்பளங்களை உயர்த்துவது பற்றி இவ்வாண்டு தேசிய தினப் பேரணி உரையில் தாம் பேசியது பற்றி பிரதமர் லீ சியன் லூங் நேற்று தமது ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு செய்தியைப் பதிவிட்டிருத்தார்.
அதில் திரு லீ, "நேற்றுடன் என்டியுசி எனும் தேசிய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் தோற்றம் கண்டு 60 ஆண்டு நிறைவைக் காண்கிறது. அது செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி 1961ல் தோற்றம் கண்டது. அப்போதிருந்து தொழிலாளர் இயக்கம் சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காளியாக இருந்து வருகிறது. அது சிங்கப்பூருடன் சேர்ந்து பல மாற்றங் களுக்கு ஏற்ப தன்னை உருமாற்றிக்கொண்டு, ஊழியர் களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து வருகிறது.
"தற்போதைய கொள்ளைநோய் காலம் போன்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் எந்த ஓர் ஊழியரும் பின்தங்கி விடக்கூடாது எனும் கொள்கையை அது பின்பற்றி வருவது மிகவும் முக்கியமான அம்சம். கொவிட்-19 கிருமித் தொற்றுடன் நாம் இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ ஆயத்த மாகி வரும் வேளையில், ஊழியர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தவும் நியாயமான நடைமுறைகளைக் கடைப்பிடிக் கும் சமுதாயத்தை உருவாக்கவும் அரசாங்கம் என்டியுசியுடன் இணைந்து தொடர்ந்து பணியாற்றும்," என்று தெரிவித்தார்.
முன்னாள் குற்றவாளிகளுக்கு வேலை வழங்க அதிக முதலாளிகள் ஆர்வம்
இந்தக் கொள்ளைநோய் காலத்தில் முன்னாள் குற்ற வாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்க அதிக முதலாளிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் என்று தெரிவிக் கப்பட்டுள்ளது.
"இதற்குக் காரணமாக அவர்களின் நிறுவனங்களில் வேலை செய்ய போதுமான வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் கிடைக் காததை அதற்குக் காரணமாகச் சொல்லலாம். வேலை வளர்ச்சி ஊக்கத் திட்டம் போன்ற தேசிய அளவிலான திட்டங்கள் வழி முதலாளிகளின் ஆட்சேர்ப்புச் செலவுகளை ஈடுசெய்ய முடிகிறது," என்றார் பாட்னர்ஷிப்@ஒய்ஆர் நிறுவனத்தின் மூத்த அதிகாரி திருவாட்டி ஷெர்லி லூக்.
கடந்த மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங், கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துக்கும் இவ்வாண்டு பிப்ரவரி மாதத் துக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 780 முன்னாள் குற்றவாளிகளுக்கு வேலை வளர்ச்சி ஊக்கத் திட்டத்தின் மூலம் வேலைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வேலை வளர்ச்சி ஊக்கத் திட்டத்தின் சம்பள ஆதரவுக்காக அரசாங்கம் $1 பில்லியனை ஒதுக்கியுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.
தமிழ்க் கருத்தரங்கச் சிறப்புரை
தேசியக் கல்விக்கழகத் தமிழ்மொழி, பண்பாட்டுத் துறை 'தமிழ்க் கருத்தரங்கச் சிறப்புரை' ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இந்தச் சிறப்புரை நாளை, புதன்கிழமை பிற்பகல் 2.30 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை நடைபெறும்.
இந்தச் சிறப்புரை சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் கல்வியின் தொடக்கம், அதன் வளர்ச்சிப் போக்கு, தமிழ்க் கல்வியின் இன்றைய நிலை ஆகியவற்றை விவரிக்கும். 70 ஆண்டு கால நிறைவைக் கொண்டாடியுள்ள தேசியக் கல்விக் கழகத்தின் வரலாற்றுப் பாதையும் வளர்ச்சிப் போக்கும் குறித்து இப்படைப்பு விளக்கிக் கூறும்.
1951ல் தோற்றம் கண்ட சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம், தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கும் தமிழ்க் கல்வி மேம்பாட்டிற்கும் தமிழாசிரியர்களின் பணி மேம்பாட்டிற்கும் ஆற்றிய பங்கு, இவ்வுரையில் முதன்மையிடம் பெறும்.
இக்கருத்தரங்கச் சிறப்புரை, சிங்கப்பூர்க் கல்வியாளர் களுக்கும் வருங்காலச் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்களுக்கும் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வி வரலாற்றைப் பற்றிய ஒரு பருந்துப் பார்வையை வழங்குவேதாடு விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தும்.
மேல் விவரங்களுக்கும் கருத்தரங்கப் பதிவுக்கும் https://bit.ly/nietamileducation இணையத் தளத்தை நாடலாம்.