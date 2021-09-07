தற்காலிக ஊழியர்களுக்கு
சீரான சம்பளம் வேண்டும்
தற்காலிக ஊழியர்கள், தன்னுரிமைத் தொழிலாளர்கள், தனிப்பட்ட குத்தகைக்காரர்கள் போன்றவர்களுக்கு சீரான, சமமான சம்பள முறை உருவாக்கப்பட்டு அவர்கள் மத்திய சேமநிதி முறைக்குள் கொண்டுவரப்படவேண்டும் என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.
மேலும், இத்தகைய ஊழியர்கள் எதிர்நோக்கும் பொருளியல் நிலையற்ற தன்மையை பெருந்தொற்றுச் சூழல் மோசமாக்கியுள்ளதாக சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் லீ குவான் இயூ பொதுக் கொள்கைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த மூத்த ஆய்வாளர் இங் கொக் ஹோ கூறினார்.
இத்தகைய வேலைகளில் உடனுக்குடன் பணம் வருவதுடன் நீக்குப்போக்கும் இருந்தாலும், குறைவான சீரற்ற சம்பளம், சேமிக்க இயலாமை, வேலையில் தேக்கம் போன்றவை அவர்கள் நீண்டகாலமாக எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் ஆகும். உணவு விநியோக ஓட்டுநர்கள், தனியார் வாகன ஓட்டுநர்கள் போன்றவர்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்க ஆலோசனைக் குழு அமைக்கப்படும் என்று பிரதமர் லீ சியன் லூங் தேசிய தினப் பேரணி உரையில் கூறியிருந்ததை அவர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.
ஏலக் குத்தகைக்கு விடப்பட்ட ஹின் லியோங் நிறுவனர் பங்களா
ஹின் லியோங் நிறுவனரின் பெரும் மதிப்புள்ள சொகுசு பங்களா. படம்: நைட் ஃபிராங் சிங்கப்பூர் நிறுவனம்
பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகியிருக்கும் ஹின் லியோங் நிறுவனர் லிம் ஊன் குயின்னின் சொகுசு பங்களா தற்போது ஏலக் குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது. புக்கிட் தீமா செகண்ட் அவென்யுவில் உள்ள இந்த பங்களா, தற்போது உயர் நீதிமன்றத்தால் முடக்கப்பட்ட அவருடைய சொத்துகளில் ஒன்று.
இந்த பங்களா உட்பட சிங்கப்பூரிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் இருக்கும் திரு லிம் ஊன் குயின்னுக்குச் சொந்தமான ஒன்பது சொத்துக்களை உயர்நீதிமன்றம் முடக்கியுள்ளது.
சென்ற மாதம் 31ஆம் தேதி நிலவரப்படி பங்களாவின் மதிப்பு 31 மில்லியன் வெள்ளி.