பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாத மாதுக்குச் சிறை
மரினா பே சாண்ட்ஸ் ஒருங்கிணைந்த உல்லாச வளாகம் உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் பலமுறை முகக்கவசம் அணியத் தவறிய ஒரு மாது, மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். அவருக்கு 16 வாரச் சிறைத்தண்டனை கிடைத்தது.
பூன் சியூ யோக், 54, என்ற அந்த மாது, (படம்) சென்ற ஆண்டு கொவிட்-19 முடக்கம் நடப்பில் இருந்தபோது நியூட்டன் செண்டரில் மூக்கையும் வாயையும் மூடியபடி முகக்கவசம் அணியத் தவறிவிட்டார்.
அதையடுத்து அவர்மீது சென்ற ஆண்டு முதன்முதலாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. பிறகு அவர் பிரிட்டன் சென்றுவிட்டார். சென்ற ஆண்டு ஜூன் 28ஆம் தேதி இங்கு திரும்பினார். 14 நாட்கள் ஓர் அறையில் தனிமையில் இருக்கவேண்டும் என்ற நிபந்தனையை அவர் மீறினார்.
அவர், இந்த ஆண்டு மே மாதம் முகக்கவசம் அணி யாமல் பொது இடத்தில் நடமாடியதை ஒரு காணொளி காட்டியது. அரசு நீதிமன்றக் கட்டடம் உள்ளிட்ட இதர இடங்களிலும் அந்த மாது சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்கும் இந்த ஆண்டு மே 24 ஆம் தேதிக்கும் இடையில் இதே குற்றத்தைச் செய்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பிணையில் இருந்தபோதும் அவர் ஜூன் 25ஆம் தேதி மண்டரின் ஆர்ச்சர்ட் சிங்கப்பூர் ஹோட்டலில் முகக்கவசம் அணியவில்லை என்று விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கொவிட்-19 விதிமீறல்:
15 பேரிடம் விசாரணை
கொவிட்-19 பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறியதாக கூறப்படும் 15 பேரை போலிசார் விசாரித்து வருகிறார்கள்.
சிராங்கூன் கார்டன் வேயில் உள்ள மதுபானக்கூடம் ஒன்றின் உள்ளே பலரும் செல்வதாக போலிசுக்கு 2020 ஜூன் 23ஆம் தேதி தகவல் கிடைத்தது.
அங்கு அதிகாரிகள் விரைந்தனர். அந்தக் கூடத்தில் கூடியதாகக் கூறப்பட்ட 15 பேரை அதிகாரிகள் கண்டனர். அந்த நேரத்தில் அந்த மதுபானக் கூடம் செயல்படவில்லை. அது, அந்த 15 பேரும் தனிப்பட்ட முறையில் கூடு வதற்கான இடமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
அவர்களில் 21க்கும் 30க்கும் இடைப்பட்ட வயதுள்ள 13 பேர் மீது நேற்று குற்றம் சுமத்தப்பட இருந்ததாக போலிஸ் அறிக்கை தெரிவித்தது. 26 மற்றும் 30 வயதுள்ள எஞ்சிய இரண்டு பேர் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.
கள்ள சிகரெட்டுகள் சிக்கின: ஐந்து பேர் கைது
சிங்கப்பூர் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் 6,000க்கும் மேற்பட்ட அட்டைப்பெட்டிகளில் இருந்த கள்ள சிகரெட்டுகளைக் கைப்பற்றி இருக்கிறார்கள்.
அதிகாரிகள் ஐந்து பேரைக் கைது செய்து இருக்கிறார்கள். உட்லண்ட்ஸ் தொழிற்பேட்டையில் ஒரு நிறுவனக் கட்டடத்தின் சரக்கு இறக்கி ஏற்றும் இடத்தில் நடந்த செயல்களை எல்லாம் அதிகாரிகள் அணுக்கமாகக் கண்காணித்ததன் விளைவாக அவர்கள் சிக்கினர்.
கைதானவர்களில் நான்கு பேர் ஆடவர்கள். அவர்களில் ஒருவர் மலேசியர். மலேசிய மாது ஒருவரும் பிடிபட்டார். இவர்களுக்கு வயது 21 முதல் 54 என்று நேற்று சுங்கத்துறை அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்தது.
சிங்கப்பூரில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வாகனத்தில் அட்டைப்பெட்டிகள் ஏற்றப்படுவதைப் பார்த்த அதிகாரிகள் அவற்றில் கள்ள சிகரெட்டுகள் இருக்கலாம் என்று சந்தேகமடைந்து சோதனையிட்டதில் 1,120 பெட்டிகளில் இருந்த சிகரெட்டுகள் சிக்கின. சிங்கப்பூரில் பதிவு செய்யப்பட்ட வேறு ஒரு வாகனத்தில் பிறகு 4,928 பெட்டி சிகரெட்டுகள் பிடிபட்டன.
பிடிபட்ட சிகரெட்டுகளுக்குச் செலுத்த வேண்டிய தீர்வை $516,490 என்றும் ஜிஎஸ்டி வரி $41,430 என்றும் இந்தத் துறை குறிப்பிட்டது. இந்தச் செயல்களில் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று வாகனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டு உள்ளன. புலன்விசாரணை தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.
சைக்கிளோட்டி மரணம்: சூது இல்லை எனத் தீர்ப்பு
பாசிர் ரிஸ் டிரைவ் 1 மற்றும் லோயாங் அவென்யூவும் சந்திக்கும் இடத்தில் கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி இரவு ஒரு விபத்து நிகழ்ந்தது. எஸ்பிஎஸ் டிரான்சிட் பேருந்தை ஓட்டிச் சென்ற கூ சீ கோங் என்பவர் போக்குவரத்து விளக்கைப் பின்பற்றி முறையாக அந்தச் சந்திப்பை நெருங்கி வலது பக்கம் லோயாங் அவென்யூவில் பேருந்தைத் திருப்பினார்.
அப்போது சைக்கிள் ஓட்டி வந்த பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டினரான ஜெர்மன் ஜுனியர் மிராண்டா கொன்சாலஸ் என்பவர் பேருந்தில் அடிபட்டுவிட்டார்.
பேருந்தில் சிக்கிய அவர் 35 மீட்டர் தொலைவுக்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டு மாண்டுவிட்டார். இந்த வழக்கு மரண விசாரணை அதிகாரியிடம் விசாரணைக்கு வந்தது.
சம்பவம் நிகழ்ந்தபோது போக்குவரத்து விளக்கு பேருந்துக்குச் சாதகமாக இருந்தபோதிலும் சைக்கிளோட்டி அதை மீறி சென்றுள்ளார் என்பது தெரியவந்தது.
இந்தச் சம்பவத்தில் சூது இருப்பதாகத் தெரியவில்லை என்று அரசாங்க மரண விசாரணை அதிகாரி ஆகஸ்ட் 31ல் அளித்த தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.