யானை சவாரி தொடங்கியது
நீலகிரி: கொரோனா கிருமித் தொற்று மக்கள் மத்தியில் பரவாமல் தடுக்கும் வகையில், நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் யானை சவாரி நிறுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஏறக்குறைய 136 நாட்களுக்குப் பிறகு கடந்த 3ஆம் தேதி முதுமலை காப்பகம் திறக்கப்பட்டு, சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான வாகன சவாரி துவக்கப்பட்டது.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நேற்றுமுதல் யானை சவாரியும் துவக்கப்பட்டது. இதனால், சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். அத்துடன் தங்கும் விடுதிகளும் திறக்கப்படுவதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். படம்: தமிழக ஊடகம்
ரூ.62 லட்சம் செல்லா பணம் பறிமுதல்
மதுரை: மதுரை அருகே பண மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட ஏறக்குறைய ரூ.62 லட்சத்துக்கும் அதிகமான செல்லாத ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வைத்திருந்த எட்டுப் பேரை போலிசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் ஓட்டி வந்த இரண்டு கார்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மதுரை, நாகமலை புதுக்கோட்டை பகுதியில் போலிசார் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தபோது, இரு கார்களில் வந்த ஆடவர்கள் பணத்தை வங்கியில் செலுத்தப்போவதாகக் கூறியுள்ளனர். சோதனையில் அவை செல்லாத நோட்டுகள் என்பது தெரியவந்தது.
அறிகுறிகள் இருப்பின் பள்ளிக்கு வரவேண்டாம் என அறிவுறுத்து
சென்னை: கிருமித்தொற்று இருப்பது போன்ற அறிகுறிகள் தென்படும் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வரவேண்டாம் என தலைமை ஆசிரியரை அறிவுறுத்தும்படி பள்ளிக் கல்வித்துறை வலியுறுத்தி உள்ளது.
"காய்ச்சல், வாந்தி, பேதி, இருமல், உடல்வலி, சோர்வு உள்ளிட்ட கொரோனா அறிகுறிகள் இருந்தால் பள்ளிக்கு வரவேண்டாம். பரிசோதனைக்குப் பிறகு தொற்று இல்லை என்பது உறுதியான பிறகு பள்ளிக்கு வந்தால் போதுமானது," என மாணவர்கள், ஆசிரியர்களைத் தலைமை ஆசிரியர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கு
ஒரு வாரம் விடுமுறை
திருச்சி: திருச்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவி ஒருவருக்கு கிருமித்தொற்று உறுதியானதால், சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு ஒரு வாரம் விடுமுறை விடப்பட்டு உள்ளது.
தமிழகத்தில் இம்மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளி, கல்லுாரிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், ஆங்காங்கே ஒரு சில மாணவிகளும் ஆசிரியர்களும் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இப்படி பாதிப்புக்கு ஆளாகுபவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு மருத்துவக் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டு பள்ளியை கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யும் பணி தொடர்கிறது.