'குடிநீர்த் தேவைக்கான அணை எனத் தெரிந்தும் தமிழகம் எதிர்க்கிறது'
பெங்களூரு: மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதன் மூலம் பெங்களூரு நகரின் குடிநீர்த் தேவைக்குத் தீர்வு காண முடியும் என கர்நாடக நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் கோவிந்த் கார்ஜோள் கூறியுள்ளார். பெங்களூரின் குடிநீர்த் தேவைக்கு காவிரி நீரைப் பயன்படுத்தலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது என்றும் நேற்று முன்தினம் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் குறிப்பிட்டார். "அணை கட்டுவதன் நோக்கம் தெரிந்திருந்தும் தமிழக அரசு தேவையின்றி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது. எனினும் மேகதாது அணை தொடர்பான வழக்கை விரைந்து முடிக்க கர்நாடகா தீவிரமான சட்டப் போராட்டத்தில் ஈடுபடும்," என்றார் அமைச்சர் கோவிந்த் கார்ஜோள்.
செம்மரக்கட்டை கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஆறு தமிழர்கள் உட்பட 13 பேர் கைது
அமராவதி: ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தப்பட்ட 1.5 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள செம்மரக்கட்டைகளை அம்மாநில காவல்துறை பறிமுதல் செய்தது. கொள்கலன் லாரி மூலம் கடத்தப்பட்ட செம்மரக்கட்டைகளை ஆந்திர, தமிழக எல்லையில் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலிசார் பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக ஆறு தமிழர்கள் உட்பட 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
விவசாயிகளுக்கு வருண் காந்தி ஆதரவு
புதுடெல்லி: விவசாயிகளின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து மத்திய அரசு மீண்டும் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என பாஜக எம்பி மேனகா காந்தியின் மகன் வருண் காந்தி வலியுறுத்தி உள்ளார். இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், 'விவசாயிகள் நமது ரத்தமும் சதையும் போன்றவர்கள்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். "விவசாயிகளின் வேதனைகளையும் கருத்துகளையும் புரிந்துகொண்டு கருத்தொற்றுமையை ஏற்படுத்த அனைத்து தரப்பினரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்," என்று வருண் காந்தி தெரிவித்திருப்பது பாஜகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தம்மைத் தாக்கியவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யக்கோரி திருடன் மனு
பெங்களூரு: வாடகைக் கார் ஓட்டுநரிடம் இருந்து கைபேசி பறித்துக்கொண்டு ஓட முயன்றபோது தம்மைத் தாக்கியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஒரு திருடன் பெங்களூரு போலிசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளான். 18 வயதான ரித்தேஷ் என்ற அந்த இளையர் கடந்த 2ஆம் தேதி பிரதீப் என்ற ஓட்டுநரிடம், கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி கைபேசியைப் பறிக்க முயன்றார். எனினும் பிரதீப் சுதாரித்துக்கொண்டு ரித்தேஷை கீழே தள்ளிவிட்டதுடன் உதவி கேட்டு கூக்குரல் எழுப்பினார். அப்போது பொதுமக்களில் பலர் திரண்டு வந்து ரித்தேஷை வளைத்துப் பிடித்தனர். ஒருசிலர் அவனைத் தாக்கினர். பின்னர் போலிசார் கைது செய்தபோது, தன்னை பலர் தாக்கியதாகவும் அவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்திய ரித்தேஷ், இது தொடர்பாக போலிசில் புகார் மனுவும் அளித்துள்ளான்.
முதல்வர் தந்தை மீது வழக்குப் பதிவு
ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகலின் தந்தை நந்தகுமார் பாகல் அண்மையில் சாதி மோதலைத் தூண்டும் வகையில் பேசியதாக புகார் எழுந்தது. நாட்டில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் பிராமணர்களை ஒட்டுமொத்தமாகப் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசினார் நந்தகுமார். இதையடுத்து அம்மாநில போலிசார் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதல்வர் பூபேஷ் பாகல், தமது தந்தையின் கருத்து வேதனை அளிப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். "ஒரு மகனாக என் தந்தையை மிகவும் மதிக்கிறேன். ஆனால் ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வராக அவரது பேச்சை மன்னிக்க இயலாது," என்றார் முதல்வர் பூபேஷ் பாகல்.
இந்தியா இறக்குமதி செய்யும் தங்கத்தின் அளவு தொடர்ந்து அதிகரிப்பு
மும்பை: தங்கத்தின் விலை குறைந்ததை அடுத்து, ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியா இறக்குமதி செய்த தங்கத்தின் அளவு இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது. அடுத்தடுத்து பல பண்டிகைகள் வருவதால் இந்தியச் சந்தையில் தங்கத்தின் விற்பனை அதிகரிக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 63 டன் தங்கத்தை இறக்குமதி செய்த இந்தியா, இவ்வாண்டு அதே காலகட்டத்தில் 121 டன் தங்கத்தை இறக்குமதி செய்துள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதியன்று, உள்நாட்டுச் சந்தையில் பத்து கிராம் தங்கம் 45,662 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. கடந்த நான்கு மாதங்களில் இதுவே ஆகக்குறைவான விலையாகும். செப்டம்பர் மாதம் இந்தியா 80 டன் தங்கத்தை இறக்குமதி செய்யும் என சந்தை நிபுணர்களால் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இந்தியா 12 டன் தங்கத்தை இறக்குமதி செய்திருந்தது. கடந்த ஆண்டு கொரோனா நெருக்கடி காரணமாக தங்கத்தின் இறக்குமதி குறைந்ததாக விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.