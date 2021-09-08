உடற்பிடிப்பு நிலையங்களில் சோதனை; 6 பேரிடம் விசாரணை
அங் மோ கியோ, சிராங்கூன் வட்டாரங்களில் உள்ள 10 உடற்பிடிப்பு நிலையங்களில் நடத்தப்பட்ட அதிரடிச் சோதனைகளை அடுத்து, ஆறு பேரிடம் விசாரணை நடத்தப்படுகிறது. அங் மோ கியோ போலிஸ் பிரிவு ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதியிலிருந்து செப்டம்பர் 2 வரை இந்த அதிரடிச் சோதனைகளை நடத்தியது. அங் மோ கியோ அவென்யூ 1, அவென்யூ 4, ஜாலான் செலாசெ, சைமன் ரோடு, அப்பர் சிராங்கூன் ரோடு ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள உடற்பிடிப்பு நிலையங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
ஆறு நிலையங்கள் உடற்பிடிப்பு சட்டத்தின் கீழ் பல குற்றங்கள் புரிந்ததாகவும் நான்கு நிலையங்கள் உரிமம் இன்றி இயங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், இரண்டு உடற்பிடிப்பு நிலையங்களில் பாலியல் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் போலிசார் தெரிவித்தனர்.
கோவில் பிரதிநிதி போல் நடித்து மோசடி செய்தவருக்குச் சிறை
52 வயது ஜானி ஆங், பலரை ஏமாற்றி பண மோசடி செய்துள்ளார். ஒருநாள் மாலை 6.10 அளவில் ஆங் தாம் லோயாங் துவா பெக் கோங் கோவிலின் பிரதிநிதி என்று பொய் கூறி ஒருவர் வீட்டுக்குச் சென்றார். தாம் வசதி குறைந்த குடும்பங்களின் சிறுவர்களுக்கு உதவ நிதி திரட்டுவதாகக் கூறி, அவரிடமிருந்து $20 வாங்கினார். அதன் பின், $200ஐ நன்கொடையாகப் பெற்றுக்கொண்டார்.
பின், ஆங் பச்சை நிற கையேடு ஒன்றில் ஆடவரைக் கையொப்பமிடச் சொன்னார். பின், தங்க நிறத் இரும்புத் தடியால் ஆடவரின் உள்ளங்கையில் கிறுக்கி குறி சொன்னார். பின்னர் அவரிடம் 'டோட்டோ' எண்களைக் கொடுத்தார். அடுத்த நபரிடமும் கோவிலின் பிரதிநிதி என்று பொய் சொல்லி ஏமாற்றி அவரிடமிருந்து $5,000 வாங்கினார். மூன்றாவது நபரிடம் சென்ற ஆண்டு ஆங் தம்மிடம் துரதிர்ஷ்டத்தை போக்கும் ஆற்றல் உண்டு என்று கூறி ஏமாற்றி அவரிடமிருந்து $5,000 பெற்றார். வேறொரு சம்பவத்தில் அவர் தனது பிறப்புறுப்பைப் படம் பிடித்து ஒரு பெண்ணிற்கு 'ஃபேஸ்புக்' வாயிலாக அனுப்பினார். தம்மீது சாட்டப்பட்ட மூன்று குற்றங்களையும் ஒப்புக்கொண்ட ஆங்கிற்கு எட்டு மாதச் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.