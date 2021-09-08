10 லட்சம் மக்களுக்கு தடுப்பூசி போட தமிழக அரசு முன்னுரிமை
கோவை: தமிழகத்தில் கேரள எல்லையோரம் ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பத்து லட்சம் பேருக்கு ஒேர நாளில் தடுப்பூசி போட மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்படி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தேனி, நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், விருதுநகர் ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்குத் தடுப்பூசி போடுவதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட உள்ளது.
ஊராட்சித் தலைவர் பதவி நான்கு பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு
சென்னை: ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கான ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி விரைவில் வெளியிடப்படும் என 11 அரசியல் கட்சிகளுடன் ஆலோசித்த பிறகு மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.
இதையடுத்து, நான்கு மாவட்டங்களுக்கான ஊராட்சித் தலைவர் பதவி பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில், செங்கல்பட்டு, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர் பதவி பட்டியலினப் பெண்களுக்கும் தென்காசி, ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர் பதவி பொதுப்பிரிவு பெண்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர்களுக்கு கட்டாய இருக்கை வசதி வழங்க சட்டம் தாக்கல்
சென்னை: தமிழகத்தில் துணிக்கடைகள், நகைக்கடைகள், வர்த்தக நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பெரும்பாலான ஊழியர்கள் நின்றுகொண்டே வேலை செய்கின்றனர். இதனால், பல்வேறு உடல்நல உபாதைகளுக்கு ஆளாகும் அபாயம் அதிகம் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஊழியர்களின் நலனைப் பாதுகாக்கும் வகையில், தொழிலாளர் நலன், திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் சட்டத்திருத்த மசோதா ஒன்றை சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். அதில், வாடிக்கையாளர்கள் இல்லாத நேரத்தில் கடைகளில் அமர்ந்துகொள்வதற்கு ஏதுவாக கட்டாய இருக்கை வசதி ஏற்படுத்தித் தரவேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
போதையில் காதை கடித்துத் துப்பிய ஆடவரைத் தேடும் போலிஸ்
சென்னை: சென்னையில் மதுபோதையில் இருந்த ஆடவர் ஒருவர் தனக்கு அருகில் இருந்த மற்றோர் ஆடவரின் காதைக் கடித்துத் துப்பிவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார். யாரென்று தெரியாத ஆடவரை போலிசார் தேடி வருகின்றனர்.
அசோக் நகரில் பிரமோத், 24, என்பவர் மது அருந்திக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவரருகில் இருந்த மற்றொரு ஆடவருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வாக்குவாதம் ஒருகட்டத்தில் முற்றிப்போக, போதையுடன் கோபமும் தலைக்கேறிய ஆடவர் பிரமோத்தின் காதைக் கடித்துத் துப்பினார். இதனால், பிரமோத் கதறி அழ, அவரது கைபேசியையும் பறித்துக்கொண்டு ஆடவர் தப்பியோடினார்.
'புத்தகப் பைகளில் படங்கள் கூடாது'
சென்னை: பள்ளி செல்லும் மாணவர்களுக்கு வாக்குரிமை இல்லாததால் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் புத்தகங்கள், நோட்டுகள், எழுது பொருட்கள் அடங்கிய பைகளில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் படங்கள் இடம்பெறக் கூடாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. கட்சித் தலைவர்களின் படங்களை அச்சிட்டு அரசு நிதியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது எனவும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.