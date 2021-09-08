இனிமேல் காங்கிரஸ் கூட்டணியே ஆட்சிக்கு வரும்: சல்மான் குர்ஷித்
புதுடெல்லி: மக்களவைத் தோ்தலில் 130 இடங்களில் வென்று கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கும் உயரிய நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் இருப்பதாக அக்கட்சியின் மூத்த தலைவா் சல்மான் குா்ஷித் தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து அவா் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்தின் நோ்காணலில் கூறுகை யில், "தோ்தலில் இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெறும் எந்த கட்சியும் கூட்டணிக்குத் தலைவராக இருக்க முடியாது. 100 முதல் 120 இடங்களைப் பெறும் கட்சியே கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்க முடியும். அந்த வகையில் இனி நடக்க விருக்கும் மக்களவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி 120 முதல் 130 வரையிலான இடங்களில் வென்று கூட்டணிக்கு அக்கட்சி தலைமை வகிக்கும். அதற்கான திறன் இன்னும் காங்கிரஸ் கட்சியிடம் உள்ளது," என்றாா் அவா்.
86 வயது முன்னாள் முதலமைச்சர் 10ஆம் வகுப்பு பரிட்சையில் 'பாஸ்'
சண்டிகர்: 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய முன்னாள் ஹரியானா முதல்வர் ஓம் பிரகாஷ் சவுதாலா, அந்தத் தேர்வில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் துணைப் பிரதமர் தேவிலா லின் மகனான ஓம் பிரகாஷ் சவுதாலா, 86, ஹரியானா முதல்வராக இருந்தார். ஆசிரியர் நியமன ஊழல் வழக்கில் 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை முடிந்து தற்போது அவரது வீட்டில் வசிக்கிறார். டெல்லி திகார் சிறையில் இருந்த காலகட்டத்தில், மாநில அடிப்படை கல்வித் திட்டம் மூலம் அவர் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதினார். அதன் முடிவு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
சாலையில் தரையிறங்கும்
போர் விமானம்: ஒத்திகை
புதுடெல்லி: போர் விமானங்களை அவசரகாலங்களில் சாலைகளில் தரையிறக்குவதற்காக நாடு முழுவதும் 12 பாதைகளை மத்திய அரசு தேர்வு செய்துள்ளது. இதற்காக விமானப்படையினருடன் இணைந்து, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை உருவாக்கி வருகிறது. இதில் ராஜஸ்தானின் பார்மர் பகுதியில் 3½ கி.மீ. தொலைவுக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒன்று தொடக்க விழாவுக்கு தயாராகி உள்ளது. இந்த சாலை இந்த வாரம் அரசிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி இந்த சாலையில் போர் விமானத்தை அவசரமாக தரையிறக்கி ஒத்திகை பார்க்கப்படுகிறது.
மாநகராட்சி தேர்தலில் பாஜக வெற்றி
பெங்களூரு: மாநகராட்சித் தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றதற்கு பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா கர்நாடக மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டரில், "உப்பள்ளி-தார்வார், பெலகாவி மற்றும் கலபுரகி ஆகிய மூன்று மாநகராட்சித் தேர்தல்களில் பாஜகவை வெற்றிபெற செய்த கர்நாடக மக்களுக்கு நன்றி," என்று தெரிவித்துள்ளார்.