தலைகள் ஒட்டிப் பிறந்த குழந்தைகள் பிரிக்கப்பட்டன

1 mins read
தலைகள் ஒட்டிப் பிறந்த இஸ்‌ரேலிய இரட்டையர், அரியவகை அறுவை சிகிச்சை வழி பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. படம்: ராய்ட்டர்ஸ் -

ஜெருசலம்: தலைகள் ஒட்டியபடி பிறந்த குழந்தைகளை இஸ்‌ரேலிய மருத்துவர்கள், அரியவகை அறுவை சிகிச்சையின் வழி வெற்றிகரமாக பிரித்துள்ளனர். இத்தகைய அசாதாரண அறுவை சிகிச்சை அந்நாட்டில் நடப்பது இதுவே முதல் முறை. ஒரு வயது நிரம்பிய அந்த இரட்டையர் மீது, கடந்த வியாழக்கிழமையன்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பல மாதங்களாக இதற்காக தயாராகி வந்ததை அடுத்து, இரட்டையரின் குடும்பத்திற்கும் 50 பேர் அடங்கிய மருத்துவக் குழுவுக்கும் வெற்றி கிட்டியுள்ளது.

"முதல் முறையாக இரு குழந்தைகளையும் அவர்களின் குடும்பத்தார் தனித் தனியாகத் தூக்க முடிகிறது," என்றார் மருத்துவமனையின் அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு இயக்குநர் மிக்கி கிடியன். 12 மணி நேரத்திற்கு மேல் இரட்டையரின் அறுவை சிகிச்சை நீடித்தது. இதற்காக பல்வேறு மருத்துவ நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர்.