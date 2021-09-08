சிட்னி பகுதிகளில் கொவிட்-19
தடுப்பூசி விகிதம் அதிகரிப்பு
சிட்னி: மூன்றாவது நாளாக நேற்று சிட்னியில் பதிவான கொவிட்-19 சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்திருந்தது. இதற்கிடையே ஆஸ்திரேலிய நகரான சிட்னியில், கொவிட்-19க்கு எதிராக போடப்படும் தடுப்பூசி விகிதம் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது 11வது வாரமாக சிட்னி முடக்கநிலையில் உள்ளது. இருப்பினும், 'டெல்டா' உருமாறிய கிருமியை ஒழிக்கும் முயற்சி கைகூடாமல் தொடர்கிறது.
இந்தோனீசியாவில் 2வது கிருமி
அலை தணியத் தொடங்கியுள்ளது
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவில் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள், முதல்முறையாக ஆகக் குறைவான எண்ணிக்கையில் பதிவாகியுள்ளது. இரண்டாவது கிருமி அலை அந்நாட்டை உலுக்கி வந்த நிலையில், அது தணிந்து வருவதற்கான அறிகுறியாக இந்தக் குறைந்த எண்ணிக்கை அமைந்துள்ளது. ஐந்து விழுக்காட்டுக்கு மேல் கொரோனா கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்களின் விகிதம் பதிவானால், அது கட்டுக்குள் இல்லை என்பதற்கான அறிகுறி என்று உலகச் சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்தோனீசியாவில் நேற்று முன்தினம் பதிவான கொவிட்-19 பாதிப்பு விகிதம் 4.57 விழுக்காடாக இருந்தது.
கியூபாவில் சிறு பிள்ளைகளுக்கு கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள்
ஹவானா: உலகிலேயே முதல்முறையாக கொவிட்-19க்கு எதிரான தடுப்பூசியை இரண்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்குப் போடத் தொடங்கியுள்ளது கியூபா. உள்நாட்டில் தயாரான தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்த உலகச் சுகாதார நிறுவனம் ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து, தடுப்பூசி போடும் பணி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் தொடங்கியது. உலக நாடுகள் பல, 12 வயதுக்கு மேற்பட்ட சிறுவர்களுக்குத் தடுப்பூசி போட்டுவருகின்றன. கடந்த சில மாதங்களில் கொரோனா கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் கியூபாவில் பன்மடங்காகிவிட்டன. இதுவரை அங்கு 5,700 பேர் கிருமித்தொற்றால் உயிரிந்துவிட்டனர்.
சீனாவுடனான எல்லையை ஹாங்காங் மீண்டும் திறக்கவுள்ளது
ஹாங்காங்: சீன வருகையாளர்களைக் கடுமையான தனிமை உத்தரவுச் செயல்முறை ஏதுமின்றி ஹாங்காங் அனுமதிக்கவுள்ளது. ஹாங்காங் பொருளியலுக்குப் பல காலமாகப் பெரும் பங்காற்றி வந்த சீன வருகையாளர்களை மீண்டும் வரவேற்பதற்கு ஹாங்காங் எடுத்துள்ள மிக முக்கிய படி இது. அடுத்த புதன்கிழமை முதல் நாள் ஒன்றுக்கு ஹாங்காங்வாசிகள் அல்லாத 2,000 பேரை சீனா, மக்காவ் ஆகிய இடங்களிலிருந்து ஹாங்காங் அனுமதிக்கும் என்று ஹாங்காங் தலைமை நிர்வாகி கேரி லாம் நேற்று நடந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தில் அறிவித்தார்.