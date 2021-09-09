குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் பிணை மறுப்பு
புதுடெல்லி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த ஜெயராஜும் அவருடைய மகன் பென்னிக்சும் காவலில் இருந்தபோது போலிசாரால் தாக்கப்பட்டு இறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பில் கைதான காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், உதவி ஆய்வாளர் ரகு கணேஷ் உள்ளிட்டோர் பிணை கோரி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
"இது மிகவும் உணர்வுபூர்வமான வழக்கு. இதனால், தற்போதைய நிலையில், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக உத்தரவைப் பிறப்பிக்க விரும்பவில்லை. மனுதாரர்களுக்குப் பிணை வழங்கமுடியாது," என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது.
ரூ.2.63 கோடி மோசடி: மூவர் கைது
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆலங்குப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரகாஷ். இவரை அணுகிய சொத்து முகவர்கள் சிலர், நிலங்களை வாங்கி விற்பனை செய்வதாகவும் அதில் பெரும் லாபம் ஈட்டுவதாகவும் கூறியுள்ளனர். அத்துடன், ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தால் 18,000 ரூபாய் வீதம் மாதந்தோறும் கிடைக்கும் என்றும் கூறியுள்ளனர்.
இதை நம்பிய பிரகாஷ், தனக்குத் தெரிந்தவர்கள் 25 பேரையும் இந்த நில முதலீட்டில் பணத்தைப் போடும்படி கூறியுள்ளார். பிரகாஷை நம்பி பணத்தைப் போட்ட 25 பேரின் 2 கோடியே 63 லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்த சக்திவேல், கவுசல்யா, ராமசாமி ஆகிய மூவரும் கைதாகினர். தலைமறைவான கவியரசன் என்பவரைப் போலிசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.
புலமைப்பித்தன் காலமானார்
சென்னை: பிரபல திரைப்படப் பாடலாசிரியரும் கவிஞரும் அதிமுக முன்னாள் அவைத் தலைவருமான புலமைப்பித்தன், 86, (படம்) உடல் நலக்குறைவு காரணமாகக் காலமானார். 'குடியிருந்த கோவில்' படத்தில் இடம்பெற்ற 'நான் யார்' பாடல் மூலம் திரையுலகில் நுழைந்தவர், மொத்தம் 200 படங்களுக்கும் மேல் பாடல்களை எழுதியுள்ளார். கடந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை அவருக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால் சென்னை அடையாறில் உள்ள ஃபோா்டீஸ் மலா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்பில் இருந்து வந்தவர், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று காலமானார். அவரது உடல் நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. புலமைப்பித்தனின் மறைவிற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.