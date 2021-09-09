4 மாதத்திற்குப் பிறகு திருப்பதியில் பொது தரிசனம் தொடங்கியது
திருமலை: கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது. பின்னர், தொற்று பரவல் ஓரளவு குறைந்ததன் காரணமாக கட்டண தரிசனம் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர் (விஐபி) தரிசனம் ஆகியவற்றுக்கு மட்டும் அனுமதி தரப்பட்டது. ரூ.300 கட்டண தரிசனம் நான்கு மாதங்களுக் கும் மேலாக நீடிக்கும் நிலையில் நேற்று முதல் இலவச பொது தரிசனத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. முதற்கட்ட மாக உள்ளூரைச் சேர்ந்த, அதாவது சித்தூர் மாவட்ட மக்கள் 2,000 பேர் தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கற்களை வீசியதில் 400 பேர் காயம்
சிந்த்வாரா: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த 'காட்மர்' என்ற பாரம்பரிய திருவிழா ஒவ்வோர் ஆண்டும் நடத்தப்படுகிறது. ஜாம் ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் சாவர்காவன், பந்துர்னா ஆகிய இரு கிராமங்களின் மக்கள் குவிந்து இருப்பர். ஆற்றின் நடுவில் காய்ந்த மரத்தின் உச்சியில் கொடி ஒன்று ஏற்றப்பட்டிருக்கும். இரு புறமும் உள்ள மக்கள் மறுபுறம் நோக்கி கற்களை வீசிக்கொண்டே ஆற்றின் நடுவே சென்று கொடியைக் கைப்பற்ற வேண்டும். இவ்வாண்டின் திருவிழா நேற்று முன்தினம் விமரிசையாக நடைபெற்றது. இருபுறமும் இருந்த மக்கள் கற்களை எரிந்ததில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்தனர். இருவர் பலத்த காயத்துடன் சிகிச்சையில் உள்ளனர். கல் எறியும் திருவிழாவை முன்னிட்டு 1,000 போலிசாரும் 35 மருத்துவர்களும் அந்தப் பகுதியில் குவிக்கப்பட்டு இருந்தனர். நிலைமையைக் கண்காணிக்க ஆளில்லா வானூர்தியும் பயன்படுத்தப்பட்டது.
விடாத கொரோனா: சிக்கியோர்
37,000; விடுபட்டோர் 39,000
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்துவந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமையைக் காட்டிலும் நேற்றுக் காலை அந்த எண்ணிக்கை 21 விழுக்காடு அதிகரித்தது. மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின் அடிப்படையில், "இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 37,875 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதியானது. கேரளாவில் மட்டும் 25,772 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன்மூலம் கொரோனா பாதிப்பு மொத்த எண்ணிக்கை 3,30,96,718ஆக அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், தொற்று பாதிப்புகளுக்கு ஒரே நாளில் 369 பேர் பலியாகிவிட்டனர். இதன்மூலம் உயிரிழந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 4,41,411ஆக உயர்ந்துள்ளது. 24 மணி நேரத்தில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 39,114 பேர் குண
மடைந்து வீடு திரும்பிவிட்டனர். இதனால், குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3,22,64,051 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மேலும் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு தற்போது 3,91,256 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.