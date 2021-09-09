Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

4 மாதத்திற்குப் பிறகு திருப்பதியில் பொது தரிசனம் தொடங்கியது

திருமலை: கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது. பின்னர், தொற்று பரவல் ஓரளவு குறைந்ததன் காரணமாக கட்டண தரிசனம் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர் (விஐபி) தரிசனம் ஆகியவற்றுக்கு மட்டும் அனுமதி தரப்பட்டது. ரூ.300 கட்டண தரிசனம் நான்கு மாதங்களுக் கும் மேலாக நீடிக்கும் நிலையில் நேற்று முதல் இலவச பொது தரிசனத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. முதற்கட்ட மாக உள்ளூரைச் சேர்ந்த, அதாவது சித்தூர் மாவட்ட மக்கள் 2,000 பேர் தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கற்களை வீசியதில் 400 பேர் காயம்

சிந்த்­வாரா: மத்­திய பிர­தேச மாநி­லத்­தில் 300 ஆண்­டு­கள் பழமை வாய்ந்த 'காட்­மர்' என்ற பாரம்­ப­ரிய திரு­விழா ஒவ்­வோர் ஆண்­டும் நடத்­தப்­ப­டு­கிறது. ஜாம் ஆற்­றின் இரு கரை­க­ளி­லும் சாவர்­கா­வன், பந்­துர்னா ஆகிய இரு கிரா­மங்­க­ளின் மக்­கள் குவிந்து இருப்­பர். ஆற்­றின் நடு­வில் காய்ந்த மரத்­தின் உச்­சி­யில் கொடி ஒன்று ஏற்­றப்­பட்­டி­ருக்­கும். இரு புற­மும் உள்ள மக்­கள் மறு­பு­றம் நோக்கி கற்­களை வீசிக்­கொண்டே ஆற்­றின் நடுவே சென்று கொடியைக் கைப்­பற்ற வேண்­டும். இவ்­வாண்­டின் திரு­விழா நேற்று முன்­தி­னம் விம­ரி­சை­யாக நடை­பெற்­றது. இரு­பு­ற­மும் இருந்த மக்­கள் கற்­களை எரிந்­த­தில் 400க்கும் மேற்­பட்­டோர் காயம் அடைந்­த­னர். இரு­வர் பலத்த காயத்­து­டன் சிகிச்­சை­யில் உள்­ள­னர். கல் எறி­யும் திரு­வி­ழாவை முன்­னிட்டு 1,000 போலி­சா­ரும் 35 மருத்­து­வர்­களும் அந்­தப் பகு­தி­யில் குவிக்­கப்­பட்டு இருந்­த­னர். நிலை­மை­யைக் கண்­கா­ணிக்க ஆளில்லா வானூர்­தி­யும் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

விடாத கொரோனா: சிக்கியோர்

37,000; விடுபட்டோர் 39,000

புது­டெல்லி: இந்­தி­யா­வில் கடந்த சில நாட்­க­ளாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்­து­வந்த நிலை­யில், செவ்­வாய்க்­கி­ழ­மை­யைக் காட்­டி­லும் நேற்­றுக் காலை அந்த எண்ணிக்கை 21 விழுக்­காடு அதி­க­ரித்­தது. மத்­திய சுகா­தார அமைச்­ச­கம் வெளி­யிட்­டுள்ள தக­வ­லின் அடிப்­ப­டை­யில், "இந்­தி­யா­வில் கடந்த 24 மணி நேரத்­தில் புதி­தாக 37,875 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறு­தி­யானது. கேர­ளா­வில் மட்­டும் 25,772 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன்­மூ­லம் கொரோனா பாதிப்பு மொத்த எண்­ணிக்கை 3,30,96,718ஆக அதி­க­ரித்­துள்­ளது. அதே­போல், தொற்று பாதிப்­பு­க­ளுக்கு ஒரே நாளில் 369 பேர் பலி­யா­கி­விட்­ட­னர். இதன்­மூ­லம் உயி­ரி­ழந்­தோரின் மொத்த எண்­ணிக்கை 4,41,411ஆக உயர்ந்­துள்­ளது. 24 மணி நேரத்­தில் கொரோனா பாதிப்­பில் இருந்து 39,114 பேர் குண­

ம­டைந்து வீடு திரும்­பி­விட்­ட­னர். இத­னால், குண­ம­டைந்­த­வர்­க­ளின் மொத்த எண்­ணிக்கை 3,22,64,051 ஆக உயர்ந்­துள்­ளது. மேலும் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு தற்போது 3,91,256 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.