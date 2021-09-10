அடுத்த புதன்கிழமையன்று
தீவு முழுவதும் எச்சரிக்கை ஒலி
சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படையின் 'முக்கிய தகவல்' எச்சரிக்கை ஒலி, அடுத்த புதன்கிழமையன்று (செப்டம்பர் 15) மாலை 6.20 மணிக்குத் தீவு முழுவதும் ஒலிக்கும். இது ஒரு நிமிடத்திற்கு நீடிக்கும். எச்சரிக்கை ஒலியைக் கேட்டு பொதுமக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். ஒலி கேட்டதும் ஏதேனும் ஓர் உள்ளூர் வானொலி நிலையம் அல்லது இலவச மீடியாகார்ப் தொலைக்காட்சி ஒளிவழி ஒன்றில் 'பொது எச்சரிக்கை அமைப்புமுறை' தொடர்பான சிறு தகவலைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 'எஸ்ஜிசெக்யோர்' செயலியைத் திறன்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்திருந்தால், அதிலிருந்து எச்சரிக்கை ஒலி 20 வினாடிக்கு ஒலிக்கும்.
உணவு விநியோக ஊழியரை
தாக்கியதாக மாது மீது குற்றச்சாட்டு
உணவு விநியோக ஊழியர் ஒருவர், தமது மிதிவண்டியை இரு காதலர்களுக்கு இடையே ஓட்டிச் சென்றார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த 33 வயது வான் ஃபாரா ஷிரினும் அவரின் முன்னாள் காதலர் அலொய்ஷஸ் ஹோ வெய் பெங்கும் அந்த ஊழியரைத் தாக்கினர். கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 3ஆம் தேதியன்று பொங்கோலில் உள்ள வாட்டர்வே பாய்ண்ட்டில் நடந்த இச்சம்பவத்தின்போது, திரு சியாவை ஃபாரா குத்தினார், உதைத்தார், தகாத சொற்களால் திட்டினார். தாக்குதல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுடன் வேறொருவரின் பற்று அட்டையைக் கொண்டு ஃபாரா கையாடலிலும் ஈடுபட்டதாக அவர்மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
ஆண்டின் முதல் பாதியில் சாலை
விபத்தில் அதிகமானோர் சிக்கினர்
சாலை விபத்துகளில் காயமடைந்தோர், உயிரிழிந்தோரின் எண்ணிக்கை கடந்தாண்டு முதல் பாதியைக் காட்டிலும் இவ்வாண்டின் முதல் பாதியில் அதிகம் என்று போலிசார் நேற்று முன்தினம் தகவல் தெரிவித்தனர். கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் இந்த அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதத்திற்கும் ஜூன் மாதத்திற்கும் இடையே காயம் விளைவித்த அல்லது உயிரைப் பறித்த சம்பவங்கள் 3,635 ஆகும். கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 3,108 சம்பவங்கள் பதிவாகி இருந்தன. இதன்படி, இவ்வாண்டு 17% அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. காயங்கள் அல்லது உயிரிழப்பு ஏற்பட்ட விபத்துகளின் எண்ணிக்கை, கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 16.2% அதிகரித்துள்ளது. இவ்வாண்டில் நிகழ்ந்த 52 விபத்துகளில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 58. கடந்த ஆண்டு எண்ணிக்கையைவிட கூடுதலாக எழுவர் இறந்துள்ளனர்.
இணையப் பாதுகாப்பு தொடர்பில்
சிங்கப்பூரின் நிலைப்பாடு
முழுமையாக களைய முடியாத ஒரு சிக்கலாக இணையப் பாதுகாப்பு இருந்து வருகிறது. இணைய மிரட்டல்களைத் தடுக்க முடியும் என்ற நிலைப்பாட்டை சிங்கப்பூர் மாற்றிக்கொண்டு, தகவல் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புகளில் அத்துமீறல் நிகழும் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக தொடர்பு, தகவல் அமைச்சர் ஜோசஃபின் டியோ தெரிவித்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் நாட்டுத் தலைவர்களுக்காக எஸ்டோனியாவில் நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்தில் அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார். விழிப்புநிலையும் கண்காணிப்பும் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்பதை இப்புதிய நிலைப்பாடு உணர்த்துகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.