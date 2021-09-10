சிரியாவுக்குச் சென்று ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பின் போராளி ஆவதற்காக மலேசிய ஆடவர் ஒருவருக்குச் சிங்கப்பூர் தொழிலதிபர் ஒருவர் $1,000க்கும் மேற்பட்ட பணம் கொடுத்தார்.
மலேசியாவில் தொழில் நடத்தும் முகம்மது கசாலி சாலே 51, என்ற அந்தச் சிங்கப்பூரர், 2013 மற்றும் 2014ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தக் குற்றத்தைச் செய்தார்.
அவருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் பத்து மாதம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. பயங்கரவாதச் (நிதியளிப்புக்கு எதிரானது) சட்டத்தின்கீழ் சுமத்தப்பட்ட இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளை முகம்மது கசாலி ஒப்புக்கொண்டார். இவை 1,000 ரிங்கிட் (S$385) மற்றும் US$351.75 (S$450) தொடர்பானவை.
500 ரிங்கிட் தொடர்பான வேறு ஒரு குற்றச்சாட்டு கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.
கசாலியிடம் பணம் பெற்று சிரியா சென்ற அக்கில் சைனல் என்ற மறுபெயர் உள்ள வான் முகம்மது அக்கில் வான் சைனல் அபிதீன் என்ற மலேசியர், 2014ல் ஐஎஸ் அமைப்பில் சேர்ந்தார்.
மலேசியாவில் 2019ல் அரங்கேற்ற தீட்டப்பட்ட இரண்டு ஐஎஸ் தொடர்பான தாக்குதல் சதித் திட்டங்களுக்கு அக்கில் பொறுப்பு என்று மலேசிய அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டனர். அந்தத் திட்டங்கள் முறியடிக்கப்பட்டன.
சிரியாவில் 2019ல் ரஷ்யா நடத்திய விமானத் தாக்குதலில் அக்கில் கொல்லப்பட்டார்.
மலேசிய சிறப்புப் பிரிவு போலிஸ் அதிகாரிகள் கசாலியை 2018 டிசம்பர் 19ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
அவர் சிங்கப்பூருக்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட்டார். உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை 2019 ஜனவரி 7ஆம் தேதி அவரைக் கைது செய்ததாக விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தனிப்பட்ட ஒருவர் வெளிநாட்டுக்குச் சென்று பயங்கரவாதியாக ஆவதற்கு அல்லது பயங்கரவாதப் பயிற்சி பெறுவதற்குப் பணம் கொடுத்ததாக ஒருவர் மீது சிங்கப்பூரில் இப்போதுதான் முதன் முதலாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு உள்ளதாகத் தெரிகிறது என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கூறியது.