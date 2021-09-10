புத்தகங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளும் கிராமம்
கொல்லம்: கேரள மாநிலம், கொல்லம் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்குளம் என்ற கிராமத்தை 'புத்தக கிராமம்' என்றும் 'புஸ்தக கூடு' என்றும் இங்குள்ள மக்கள் அழைக்கின்றனர்.
கிராமத்தின் தெருக்களில் ஆங்காங்கே கூடுகள் போன்று மரத்தால் செய்யப்பட்ட அலமாரிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்களில் தங்களுக்குப் பிடித்ததை எடுத்துப் படிக்கும் கிராம மக்கள், மீண்டும் எடுத்த இடத்திலேயே அவற்றை வைத்துவிடுகின்றனர்.
கேரள மாநில சுற்றுலாத் துறை இத்தகவலை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அத்துடன், இந்த புத்தக கிராமம் தொடர்பான தகவல்கள் காெணாளியாகவும் இடம்பெற்றுள்ளன.
உத்தரகாண்ட் ஆளுநர் பதவி விலகல்
டேராடூன்: உத்தரகாண்ட் மாநில ஆளுநா் பேபி ராணி மௌரியா, 65, தனது பதவியை விட்டு திடீரென்று விலகினார். இம்மாநிலத்தின் ஏழாவது ஆளுநராக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் பதவி வகித்து வந்த பேபி ராணி மௌரியா, தனது பதவிக் காலம் முடிய இன்னும் இரு ஆண்டுகள் உள்ள நிலையில், பதவியை விட்டு விலகியுள்ளார். பதவி விலகல் கடிதத்தை அவர் அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்திடம் அளித்துள்ளாா். தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக அவர் பதவி விலகியுள்ளதாக அதிபர் அலுவலக அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா்.
தானே சமைத்து உணவு பரிமாறிய முதல்வர்
சண்டிகர்: தோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்றுத் திரும்பிய வீரர்களுக்குத் தானே உணவு சமைத்து தனது கைகளால் பஞ்சாப் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் (வெண்ணிற உடை) பரிமாறினார். பஞ்சாப் அரசு சார்பில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்ற பஞ்சாப் மாநில வீரர்களைப் பாராட்டி விருந்தளிக்கும் விழா நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் வீரர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட உணவை, முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் தானே சமைத்ததாக அம்மாநில அரசு தெரிவித்ததுடன் புகைப்படத்தையும் பகிர்ந்துள்ளது. படம்: ஊடகம்
பெரும்குளம் கிராமத்தின் தெருவில் வைக்கப் பட்டுள்ள புத்தக அலமாரியில் இருந்து புத்தகம் எடுக்கும் ஆடவர்.