அமைச்சர்: விரைவில் 'மின்னிலக்க தமிழ்நாடு' திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்
சென்னை: மிக விரைவில் மின்னிலக்க (டிஜிட்டல்) தமிழ்நாடு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார். விரைவான, கண்காணிக்கக்கூடிய, அணுகக்கூடிய வகையிலும் பதிலளிக்கும் வகையிலும் அமைந்த வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை குடிமக்களுக்கு வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என சட்டப்பேரவையில் அவர் நேற்று குறிப்பிட்டார். தமிழகத்தில் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களிலும் தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
கொரோனா நிலவரம்: அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை
சென்னை: கொரோனா தொற்றுப்பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து உயரதிகாரிகளுடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். நேற்று முன்தினம் நடந்த இந்த ஆலோசனையின்போது பள்ளி, கல்லூரி திறப்புக்குப் பின்னர் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து முதல்வர் கேட்டறிந்தார். தொற்று பாதிப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படும் மாவட்டங்களில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, நாளை மறுதினம் ஒரே நாளில் இரண்டு மில்லியன் தடுப்பூசிகள் போட தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் 1,587 பேருக்கு புதிதாக கிருமி தொற்றியுள்ளது. ஒரே நாளில் மேலும் 18 பேர் பலியாகிவிட்டனர்.
இரு மாதங்களாக காரைக்குடியில் அதிகரிக்கும் கொள்ளைச் சம்பவங்கள்
காரைக்குடி: கடந்த இரு மாதங்களாக காரைக்குடி பகுதியில் அதிகரித்து வரும் கொள்ளைச் சம்பவங்கள் மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன. வீட்டில் புகுந்து கொள்ளையடிப்பதுடன் வழிப்பறியிலும் ஈடுபடும் கொள்ளையர்கள் இரு மாதங்களில் நூறு பவுனுக்கும் மேல் கொள்ளையடித்துள்ளனர். பத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளைப் பதிவு செய்து காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. காரைக்குடி நகரில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா உள்ள போதிலும் கொள்ளைச் சம்பவங்கள் அதிகரிப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் சுட்டிக்காட்டி உள்ளனர்.
சாதி வேறுபாடுகளற்ற மயானங்கள் உள்ள கிராமங்களுக்குப் பரிசு
சென்னை: சாதி வேறுபாடுகளற்ற மயானங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள கிராமங்களுக்கு 10 லட்ச ரூபாய் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் சட்டப்பேரவையில் பேசிய அவர், இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக ஆதி திராவிடர்களுக்குக் கான்கிரீட் கூரையிலான தொகுப்பு வீடுகள், இரட்டைக் குவளை முறை ஒழிப்பு, சமத்துவபுரங்கள், சமத்துவ மயானத்திற்கு ஊக்கத் தொகை, பிரச்சினைக்குரிய பகுதிகளிலும் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தியது, சமத்துவப் பெருவிழா கொண்டாடியவை ஆகியவை தமிழகத்தில்தான் சாத்தியமாகின என்றார்.