Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
3b15110f-b8c6-4880-afe3-5b1e51840601
-

வெள்ளையராக நடித்துப் பெண்களை ஏமாற்றிய ஆடவர்

ஆடவர் ஒருவர், டிண்டர் இணையத்தளத்தில் ஜேக் என்ற வெள்ளையராக நடித்து பெண்களை ஏமாற்றி அவர்கள் நிர்வாணமாக இருக்கும் படங்களைப் பெற்றிருக்கிறார். தனக்குப் பாலியல் சேவைகளை வழங்காவிட்டால் அந்தப் படங்களை வெளியிடப்போவதாகவும் ஓங் சுன் சியாங் என்ற அவர் சம்பந்தப்பட்ட பெண்களை மிரட்டியிருக்கிறார்.

பயந்போனபோதும் அந்தப் பெண்கள் அவரின் நிபந்தனையை நிறைவேற்றவில்லை எனத் துணை அரசாங்க வழக்கறிஞர் ஷென் வான்சின் தெரிவித்தார். அதற்குப் பதிலாக அவர்கள் போலிசாருக்குத் தகவல் கொடுத்து ஆடவருடன் தொடர்புகொள்வதை நிறுத்திக்கொண்டனர்.

25 வயது சிங்கப்பூரரான ஓங், மிரட்டியது, தொந்தரவு செய்தது ஆகியவற்றின் தொடர்பில் மூன்று குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக்கொண்டார். தண்டனை வழங்கும்போது மேலும் ஆறு குற்றச்சாட்டுகள் கருத்தில்கொள்ளப்படும்.

பேருந்து ஓட்டுநரை இழிவாகப் பேசியவருக்குத் தண்டனை

முகக் கவசத்தை சரியாக அணியச் சொன்ன பேருந்து ஓட்டுநரைத் தகாத வார்த்தைகளால் இழிவுபடுத்திய ஆடவருக்குச் சிறைத் தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வேறொரு சம்பவத்தில் அவர் தனது உறவினரின் வீட்டிற்குக் கத்தியுடன் சென்று ரகளை செய்திருக்கிறார். ஒரு தகராறுக்குப் பிறகு 40 வயது கீத் லிம் சின் ஹான் அவ்வாறு செய்தார்.

அவருக்கு 26 வாரச் சிறைத் தண்டனையும் 3,000 வெள்ளி அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன.

தொந்தரவு செய்ததாகவும் கத்தியை வைத்திருந்ததாகவும் தன் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்த இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் உட்பட ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.

அபாயகரமான குப்பை:

64 வயது ஆடவர் கைது

பெண்­ட­மி­யர் ரோட்­டில் உள்ள வீவக புளோக் 33ல் உள்ள வீடு ஒன்றின் சன்­ன­லி­லி­ருந்து பிற­ருக்கு மர­ணம் விளை­விக்­கக்­கூ­டிய குப்பை வீசி­யெ­றி­யப்­பட்­டுள்­ளது.

சம்­ப­வத்­தின் தொடர்­பில் 64 வயது ஆட­வர் கைது செய்­யப்­பட்டுள்­ளார்.

மின்­வி­சிறி, மஞ்சள் நிறப் பிளாஸ்­டிக் நாற்காலி, மின்­வட்­டு­கள் உள்­ளிட்ட பொருட்­கள் வீசி­யெ­றி­யப்­பட்­டன.

சம்­ப­வம் கடந்த புதன்­கி­ழ­மை­யன்று நிகழ்ந்­தது. அது குறித்து அன்று காலை 11.49 மணிக்­குத் தக­வல் வந்­த­தாகப் போலி­சார் தெரி­வித்­த­னர்.

சந்­தேகப் பேர்வழி புளோக் 33ல் ஆறா­வது மாடி­யில் இருக்­கும் வீட்­டில் வசிப்­ப­தாக ஷின் மின் நாளி­தழ் தெரி­வித்­ததுசம்­ப­வம் குறித்து போலிஸ் விசா­ரணை நடந்­துவருகிறத வருகிறது.