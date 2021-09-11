'நிஃபா' சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவு
மதுரை: தமிழகத்தில் 'நிஃபா' காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் கிருமி பாதிப்பைத் தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் 'நிஃபா' காய்ச்சலுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கச் சிறப்புப் பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிரிவு சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட படுக்கை வசதி கொண்டது.
வெடி விபத்தில் ஒருவர் பலி
சாத்தூர்: சாத்தூர் அருகே தாயில்பட்டியில் உள்ள வீடு ஒன்றில் சட்டவிரோதமாகப் பட்டாசு தயாரித்தபோது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் எட்டு பேர் காயங்களுடன் மருத்துவமனை யில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தகவலறிந்த தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து வந்து தனியார் தண்ணீர் வாகனத்தின் உதவியுடன் தீயை அணைத்தனர். இதற்கிடையே, பலத்த காயமடைந்த சண்முகராஜ் என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
'பொதுத்துறைக்கு மூடுவிழா'
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் நடைபெற்ற மருத்துவமனை ஒன்றின் திறப்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம், பொதுத்துறைக்கு மோடி அரசு மூடுவிழா நடத்துகிறது என்றார்.
"மத்திய அரசின் தேசிய பணமாக்குதல் திட்டம் மூலம் பொதுத்துறைக்கே மூடுவிழா வரும். விமான நிலையங்கள், துறைமுகங்கள் உள்ளிட்ட எல்லாவற்றையும் தனியார் மயம் ஆக்குகின்றனர். அதோடு ஆட்சி மாற்றம் ஒன்றே சமையல் எரிவாயு விலை குறைவதற்கான ஒரே வழி," என்றார் அவர்.
உணவகங்களுக்கு அபராதம்
செங்கம்: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் பகுதியில் உள்ள உணவகங்களில் உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது செங்கம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள 2 உணவகங்களில் வாழையிலைக்குப் பதிலாக பிளாஸ்டிக் பேப்பர்கள் பயன்படுத்தியது கண்டு பிடிக்கப்பட்டு தலா ரூ.2 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.