Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

1 mins read
3976f6d6-08c5-42dc-ae39-3f857e1d94fb
-

அதிகாரியை தாக்கியவர்

அபராதத்துடன் விடுவிப்பு

புதுடெல்லி: ﻿﻿﻿﻿போலிஸ் அதிகாரியைத் தாக்கியவரை சொற்ப அபராதத்துடன் டெல்லி நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது. அதிகாரியைத் தாக்கி வாகனத்தில் தப்பியோடிய நவீன் குமாருக்கு ரூ.2,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. கொள்ளை நோய் சூழலில் குடிமக்கள், குறிப்பாக தனியார் நிறுவனத் தில் வேலை செய்பவர்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருப்பார்கள் என்று வியாழக்கிழமை தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி தேவ் சவுத்ரி குறிப்பிட்டார்.

மம்தாவுக்குப் போட்டி

வேட்பாளர் அறிவிப்பு

கோல்கத்தா: பபானிபூர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி நேற்று வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்நிலையில் அவருக்குப் போட்டியாக வழக்கழிஞர் பிரியங்கா திப்ரவாலை (படம்) களமிறக்க பாஜக முடிவு செய்துள்ளது.