இவ்வாண்டிறுதிக்குள் தஞ்சோங் பகார் சாலையில் கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் சேர்க்கப்படும் என்று நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
கடந்த பிபர்வரி மாதத்தில் சீனப் புத்தாண்டின் இரண்டாம் நாளான 13ஆம் தேதியன்று ஐவரைப் பலிவாங்கிய வாகன விபத்து அங்கு நேர்ந்ததைத் தொடர்ந்து இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
அச்சம்பவத்தில் வேகமாக வந்த வெள்ளை நிற பிஎம்டபல்யு வாகனம் ஒன்று காலியாக இருந்த கடைவீட்டில் மோதி தீப்பிடித்துக்கொண்டதில் அதில் இருந்த அனைவரும் மாண்டனர்.
வரும் மாதங்களில் தஞ்சோங் பகார் சாலையில் கூடுதல் சாலைத் தடங்களைப் பிரிக்கும் தடுப்புகள் போடப்படும் என்று ஆணையம் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸிடம் தெரிவித்தது. தஞ்சோங் பகார் சாலை, ட்ராஸ் லிங்க் ஆகியவை சேரும் பகுதியில் போக்குவரத்து சமிக்ஞைகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் சேர்க்கப்படும். போக்குவரத்து போலிசாருடன் நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் தஞ்சோங் பகார் சாலை பகுதியின் சாலை நிலவரத்தை ஆராயும் என்று அத்தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான குமாரி இந்திராணி ராஜாவும் திருவாட்டி ஜோசஃபின் டியோவும் முன்னதாகத் தெரிவித்திருந்தனர். அதன்படி கூடுதல் கேமராக்களைப் பொருத்துவது, சாலை வேகத் தடைகளை அமைப்பது ஆகியவை முன்வைக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளில் சில.
பழைய தகவல்களின்படி அப்பகுதி விபத்துகள் அதிகம் ஏற்படக்கூடிய இடம் இல்லை என்றும் போக்குவரத்தை சுமுகமாக ஆக்கக்கூடிய சில நடவடிக்கைகள் அங்கு ஏற்கெனவே நடப்பில் உள்ளதாகவும் ஆணையம் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸிடம் சொன்னது.