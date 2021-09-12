Home

தஞ்சோங் பகார் சாலையில் கூடுதல் பாதுகாப்பு

1 mins read
இவ்­வாண்­டி­று­திக்­குள் தஞ்­சோங் பகார் சாலை­யில் கூடு­தல் பாது­காப்பு அம்­சங்­கள் சேர்க்­கப்­படும் என்று நிலப் போக்­கு­வ­ரத்து ஆணை­யம் அறி­வித்­துள்­ளது.

கடந்த பிபர்­வரி மாதத்­தில் சீனப் புத்­தாண்­டின் இரண்­டாம் நாளான 13ஆம் தேதி­யன்று ஐவ­ரைப் பலி­வாங்­கிய வாகன விபத்து அங்கு நேர்ந்­த­தைத் தொடர்ந்து இந்­ந­ட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­ப­டு­கிறது.

அச்­சம்­ப­வத்­தில் வேக­மாக வந்த வெள்ளை நிற பிஎம்­ட­பல்யு வாக­னம் ஒன்று காலி­யாக இருந்த கடை­வீட்­டில் மோதி தீப்­பி­டித்­துக்­கொண்­ட­தில் அதில் இருந்த அனை­வ­ரும் மாண்­ட­னர்.

வரும் மாதங்­களில் தஞ்­சோங் பகார் சாலையில் கூடு­தல் சாலைத் தடங்களைப் பிரிக்கும் தடுப்­பு­கள் போடப்­படும் என்று ஆணை­யம் ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்­ஸி­டம் தெரி­வித்­தது. தஞ்­சோங் பகார் சாலை, ட்ராஸ் லிங்க் ஆகி­யவை சேரும் பகு­தி­யில் போக்­கு­வ­ரத்து சமிக்­ஞை­கள் உள்­ளிட்ட அம்­சங்­கள் சேர்க்­கப்­படும். போக்­கு­வ­ரத்து போலி­சா­ரு­டன் நிலப் போக்­கு­வ­ரத்து ஆணை­யம் தஞ்­சோங் பகார் சாலை பகுதி­யின் சாலை நில­வ­ரத்தை ஆரா­யும் என்று அத்­தொ­கு­தி­யின் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளான குமாரி இந்­தி­ராணி ராஜா­வும் திரு­வாட்டி ஜோச­ஃபின் டியோ­வும் முன்­ன­தாகத் தெரி­வித்­தி­ருந்­த­னர். அதன்­படி கூடு­தல் கேம­ராக்­க­ளைப் பொருத்­து­வது, சாலை வேகத் தடை­களை அமைப்­பது ஆகி­யவை முன்­வைக்­கப்­பட்ட பரிந்­து­ரை­களில் சில.

பழைய தக­வல்­க­ளின்­படி அப்­ப­குதி விபத்­து­கள் அதி­கம் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய இடம் இல்லை என்­றும் போக்­கு­வ­ரத்தை சுமு­க­மாக ஆக்­கக்­கூ­டிய சில நட­வ­டிக்­கை­கள் அங்கு ஏற்­கெ­னவே நடப்­பில் உள்­ள­தா­க­வும் ஆணை­யம் ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்­ஸி­டம் சொன்­னது.