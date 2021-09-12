ப.சிதம்பரம்: இலங்கையின் பொருளாதார வீழ்ச்சி இந்தியாவைப் பாதிக்கும்
காரைக்குடி: இலங்கை போன்ற நாடுகளில் பொருளாதார நிலை வீழ்ச்சி அடைந்தால் அதன் எதிரொலியாக இந்தியாவிலும் பாதிப்பு ஏற்படும் என முன்னாள் நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார். காரைக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இலங்கையால் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏதுமில்லை என்றார். இலங்கையின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அண்மையில் தகவல் வெளியானது.
பாரதியார் இறந்த தேதி குறித்த குழப்பத்தை களைய கோரிக்கை
சென்னை: மகாகவி பாரதியார் நினைவு தினம் குறித்த முரண்பாடு சரிசெய்யப்பட வேண்டும் என சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் தமிழக அரசைக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. பாரதியார் 1921ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி நள்ளிரவு 1.30 மணியளவில் இறந்தார். நள்ளிரவு 12 மணிக்கு மேல் என்பது, அடுத்த நாள் கணக்கில்தான் வரும் என்பதால் செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி பாரதியார் இறந்ததாகக் குறிப்பிட்டு அவரது உறவினர்கள் சரியான முறையில் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், பாரதியாருக்கு புகழ் சேர்க்கும் விதத்தில் செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி 'மகாகவி நாள்' என அனுசரிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது, பாரதியார் மறைந்த நாள் குறித்து மீண்டும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என தமிழ் ஆர்வலர்கள் கூறியுள்ளனர். எனவே, மகாகவி நாளின் தேதியை மாற்றுவதற்கு வேண்டுகோள் விடுத்து தமிழக முதல்வருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகத்தின் தலைவர் நா.ஆண்டியப்பன் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே, பாரதியாரின் நினைவு தினத்தன்று அவரது பெரும் புலமையையும் நாட்டுக்கு ஆற்றிய பன்முகப் பங்களிப்பையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். சமூகநீதி, பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் மீதான நன்னெறிகளையும் பாரதியாரின் நூறாவது நினைவு நாளில் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'தலைவி' படக் காட்சிகளால் சர்ச்சை: நீக்க வேண்டும் என்கிறார் ஜெயக்குமார்
சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகி உள்ள 'தலைவி' படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சில காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தி உள்ளார். இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ஜெயலலிதாவை முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவமதிப்பது போன்ற ஒரு காட்சி படத்தில் உள்ளதாகவும் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவே இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டார். "மேலும் எம்ஜிஆர் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டது போல் ஒரு காட்சி வருகிறது. அவர் என்றைக்கும் அவ்வாறு ஆசைப்பட்டது கிடையாது. அந்தக் காட்சியையும் நீக்க வேண்டும்," என்றார் ஜெயக்குமார். எனினும், ஜெயலலிதாவின் துணிச்சலான குணத்தை சரியாக காட்சிப்படுத்தி இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
44,000 பேர் வேலை இழக்கும் அபாயம்
சென்னை: பிரபல வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ஃபோர்டு', சென்னைக்கு அருகே இயங்கி வந்த தொழிற்சாலையை மூடுவதாக அறிவித்துள்ளது. இதனால் அங்கு பணியாற்றும் 44 ஆயிரம் பேர் தங்களது வேலையை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவர்களில் நான்காயிரம் பேர் நிரந்தர ஊழியர்கள் ஆவர். மற்ற அனைவரும் அந்நிறுவனத்தைச் சார்ந்துள்ள தொழிலாளர்கள் ஆவர். இவர்களில் பெரும்பாலானோர் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் வசிக்கின்றனர். 'ஃபோர்டு' நிறுவனத்துக்கு ரூ.200 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நடனம் ஆடுவதில் தகராறு: கலவரத்தில் முடிந்த திருமண நிகழ்வு
சென்னை: திருமண நிகழ்வில் எந்தப் பாடலுக்கு நடனம் ஆடுவது என்பது தொடர்பில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் அடிதடியில் முடிந்தது. சென்னையில் நேற்று முன்தினம் இந்தத் திருமண நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் மணமக்கள் இருவரது தரப்பிலும் பலர் கலந்துகொண்டனர். மாலையில் நடைபெற்ற திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் திரைப்படப் பாடல்களுக்கு இரு வீட்டாரும் உற்சாகத்துடன் நடனமாடினர். அப்போது மணமகனின் அண்ணனுக்கும் மணமகளின் நண்பர்களுக்கும் இடையே திடீர் வாக்குவாதம் மூண்டது. ஒரு கட்டத்தில் வாக்குவாதம் முற்றிப்போன நிலையில், இருதரப்புக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டது. இருவருக்கும் தெரிந்த மேலும் சிலர் திடீரென மண்டபத்துக்குள் வந்து ஒருவரையொருவர் தாக்கிக்கொண்டனர். இதையடுத்து போலிசார் விரைந்து வந்து மோதலை நிறுத்தினர். காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், திருமண மண்டபத்தில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு போலிசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.