பக்கவாதத்தால் பாதிப்பு; கப்பல் பணியாளர் மீட்பு

பக்­க­வா­தத்­தால் பாதிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கக்­கூ­டும் எனக் கூறப்­பட்­டதை அடுத்து, கப்­ப­லில் இருந்து அதன் ஊழி­யர் ஒரு­வரை சிங்­கப்­பூர் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை­யி­னர் நேற்று அதி­காலை மீட்­ட­னர்.

பின்­னி­ரவு 1.30 மணி­ய­ள­வில் மருத்­துவ உதவி கோரி அழைப்பு வந்­த­தைத் தொடர்ந்து, குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை இரு மீட்­புக் கப்­பல்­களை அனுப்­பி­யது.

சிங்­கப்­பூ­ரின் கிழக்­குக் கடற்­பகு­தி­யில் அக்­கப்­பல் நங்­கூ­ர­மி­டப்­பட்­டி­ருந்­தது.

அவ­ச­ர­கால மருத்­து­வத் தொழில்­நுட்­பர்­கள் இரு­வர் உட்­பட குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை­யின் கடல்­துறை நிபு­ணர்­கள் எழு­வர் மருத்­து­வக் கரு­வி­க­ளு­டன் மீட்­புப் பணிக்­காக அந்­தக் கப்­ப­லுக்­குள் புகுந்­த­னர்.

பாதிக்­கப்­பட்ட ஆட­வர் கப்­ப­லின் முதன்­மைத் தளத்­தில் சுய­நி­னை­வு­டன் இருந்­ததை அவர்­கள் கண்­ட­னர்.

"அவ­ருக்­குப் பக்­க­வா­தம் ஏற்­பட்­டி­ருக்­க­லாம் என்று சந்­தே­கிக்­கப்­பட்­டது. அவ­ரது உட­லின் வலப்­பகுதி மரத்­துப்­போய், உணர்ச்­சி­யற்று காணப்­பட்­டது," என்று குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை தனது ஃபேஸ்புக் பக்­கத்­தில் தெரி­வித்­துள்­ளது.

படை­யின் கடல்­துறை நிபு­ணர்­கள் அவ­ரைக் கவ­ன­மாக மீட்டு, தூக்­குப் படுக்­கை­யில் கிடத்தி, பின்­னர் தாங்­கள் வந்த ஒரு மீட்புக் கப்­ப­லுக்கு மாற்­றி­னர்.

"கடும் காற்று, கடல்­நீ­ரோட்­டத்­திற்கு இடை­யில் மீட்­புப் பணி மிகக் கவ­ன­மாக மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டது. பாரந்­தூக்­கியை இயக்­கி­ய­வர்க்­குக் கடல்­துறை நிபு­ணர்­கள் தொடர்ந்து தக­வல் கொடுத்­த­வாறே, ஒருங்­கிணைந்து செயல்­பட்டு, பாதிக்­கப்­பட்ட ஆட­வரை மீட்­ட­னர்," என்று குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை கூறி­யது.

அதன்பின் அந்த ஆடவர் தானா மேரா படகு முனையத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கிருந்து அவசர மருத்துவ ஊர்தி மூலமாக சாங்கி பொது மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.