பாதுகாப்பு இடைவெளித் தூதரின் முகக்கவசத்தை இழுத்ததாக புகார்
பாதுகாப்பு இடைவெளித் தூதர் ஒருவரின் முகக்கவசத்தைக் கீழிறக்கிவிட்டதாக பெண்மீது போலிசில் புகார் அளிக்கப் பட்டுள்ளது. மரினா பே சேண்ட்சில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு இச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. செந்நிறச் சீருடையில் இருந்த பாதுகாப்பு இடைவெளித் தூதர்கள் இருவருடன் ஓர் ஆணும் ஒரு பெண்ணும் வாக்குவாதம் செய்வதைச் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்ட காணொளிகள் காட்டின. ஒருகட்டத்தில், பெண் தூதரின் முகக்கவசத்தைப் பிடித்து, அந்தப் பெண் கீழிறக்கிவிடுவது தெரிகிறது. பின்னர் அவர், ஆண் பாதுகாப்பு இடைவெளித் தூதரிடம் சென்று வாக்குவாதம் செய்வதும் காணொளியில் தெரிகிறது. இச்சம்பவம் பற்றிக் கேட்டதற்கு, "மரினா பே சேண்ட்சில் உள்ள அந்த உணவு, பான நிலைய ஊழியர்களும் பாதுகாப்பு இடைவெளித் தூதர்களும் திரும்ப திரும்ப அறிவுறுத்தியும், இரவு 10.30 மணிக்குப் பிறகும் அந்த வாடிக்கையாளர்கள் மது அருந்துவதை நிறுத்தவில்லை என்று சந்தேதிக்கப் படுகிறது," என்று சிங்கப்பூர் பயணத்துறைக் கழகத்தின் பாதுகாப்பு நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்கான செயல்பாட்டு இயக்குநர் செரீன் டான் தெரிவித்தார்.
பேருந்து ஓட்டுநரைத் தாக்கிய ஆடவர்க்கு 24 வாரங்கள் சிறை
மூக்கையும் வாயையும் மறைக்கும் வகையில் முகக்கவசத்தை முறையாக அணியும்படி கூறிய பேருந்து ஓட்டுநரைத் தாக்கிய ஆடவர்க்கு 24 வாரச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப் பட்டது. ஷேக் முகம்மது அப்துல் சமத் ஹஜி அப்துரஹீம், 46, என்ற அந்த ஆடவர், லோ சுன் கியாட் என்ற 28 வயது மலேசிய ஓட்டுநரின் முகத்தில் கீறியதாகவும் அவரது முகக் கவசத்தைப் பிடித்துக் கீழிறக்கிவிட்டதாகவும் கூறப்பட்டது. அத்துடன், பேருந்தின் கட்டுப்பாட்டு நெம்புகோலையும் அவர் இழுத்து, ஏறத்தாழ 1,500 வெள்ளிக்குச் சேதம் விளைவித்தார். இவ்வாண்டு பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு ஜூரோங் ஈஸ்ட் பேருந்துச் சந்திப்பு நிலையத்தில், எண் 334 பேருந்தில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. தன்மீதான தாக்குதல், துன்புறுத்தல், தொல்லை தருதல் ஆகிய மூன்று குற்றச் சாட்டுகளையும் சமத் ஒப்புக்கொண்டார்.
பாலர் பள்ளியில் ஒன்பது குழந்தைகள், ஊழியர்கள் நால்வர்க்குத் தொற்று
சிராங்கூன் அவென்யூ 3, புளோக் 335ல் செயல்படும் பிசிஎஃப் ஸ்பார்க்கல்டாட்ஸ் பாலர் பள்ளி கிருமித்தொற்றுக் குழுமத்தில் ஒன்பது குழந்தைகள், ஊழியர்கள் நால்வர் உட்பட 22 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நேற்று தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்தக் குழந்தைகளிடமும் ஊழியர்களிடம் இலேசான அறிகுறிகள் தென்பட்டன அல்லது அறிகுறிகளே இல்லை. அந்தக் குழந்தைகள் அனைவரும் ஒரே வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள். அந்த ஊழியர்கள் நால்வரும் முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுவிட்டனர். அப்பள்ளியின் மற்ற ஊழியர்களைக் கிருமி தொற்றாதது பரிசோதனைகளில் உறுதியானது.