இளையர் இடையே கடன்: தற்போது
கவலை தரும் அறிகுறிகள் இல்லை
இளையர்கள் இடைய கடன் அதிகரிப்பதற்கான கவலை தரும் அறிகுறிகள் இப்போதைக்குத் தெரியவில்லை என்று மூத்த அமைச்சரும் சமூகக் கொள்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் அமைச்சருமான தர்மன் சண்முகரத்தினம் கூறியுள்ளார்.
முப்பது வயதுக்குக் கீழ் உள்ள இளையர்கள் கடந்த ஆண்டு வாங்கிய தனிப்பட்ட கடன் தாக்குப்பிடிக்கக் கூடியதா என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபூ மீ ஹார் கேட்ட கேள்விக்கு நேற்றுமுன்தினம் திரு தர்மன் எழுத்துபூர்வ பதிலை அளித்தார்.
இங்குள்ள தனிநபர்களும் குடும்பங்களுக்கும் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு கடன் வாங்குவதைத் தடுக்கும் உச்ச வரம்புகளை சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் நிர்ணயித்து உள்ளது என்றும் இவை மற்ற பல நாடுகளில் உள்ள விதிமுறைகளைவிட விரிவானவை என்றும் கடுமையானவை என்றும் திரு தர்மன் குறிப்பிட்டார்.
ஐந்து வங்கிகளை $10 மில்லியன் ஏமாற்றிய நிறுவன இயக்குநர்
மின்னியல் உற்பத்தி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஒருவர், கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஐந்து வங்கிகளிடம் போலி பரிவர்த்தனை களைக் காட்டி $10 மில்லியன் தொகையைப் பெற்று ஏமாற்றியதன் தொடர்பில் அவர் மீது நேற்று 25 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. சோ சியாவ் டியோங், 61, (படம்) மீது இன்றும் அதே போன்ற 50 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்படும்.
அவர் கடந்த 2007 முதல் 2011ஆம் ஆண்டு வரை வங்கிகளிடம் போலி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து வர்த்தகக் கடன் பெற விண்ணப்பித்தார். சாங் ஹுவா வர்த்தக வங்கி, யுனைட்டட் ஓவர்சீஸ் வங்கி, ஓசிபிசி வங்கி, மேபேங்க், ஏபிஎன் ஏம்ரோ வங்கி ஆகியவை ஏமாற்றப் பட்ட ன. சோ இயக்குநராக இருந்த எஸ்பிஈ டெக்லானஜி நிறுவனம் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது.
$500,000 போலி கடன் தொகையை செலுத்திய இணைய ஊடுருவிகள்
வெளிநாட்டு இணைய ஊடுருவிகள், சிங்கப்பூரில் உள்ள 75 வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் போல ஏமாற்றி, சுமார் $500,000 மதிப்புள்ள போலிக் கடன் பற்று அட்டை கடன் தொகையைச் செலுத்தியுள்ளனர்.
வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பும் எஸ்எம்எஸ் குறுஞ்செய்தியில் உள்ள ஒருமுறை பயன்படுத்தும் கடவு எண்களை மிகவும் நுணுக்கமான முறையில் களவாடி அவர்கள் அந்த இணைய ஊடுருவலை நடத்தியுள்ளனர்.
வங்கிகள் அனுப்பிய எஸ்எம்எஸ் கடவு எண்களை வெளிநாடுகளில் உள்ள கைத்தொலைபேசி கட்டமைப்புகளுக்கு அவர்கள் அனுப்பியதாகக் கூறப்பட்டது.
தகவல், தொடர்பு, ஊடக மேம்பாட்டு ஆணையம், சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம், போலிஸ் துறை மூன்றும் அதுபற்றி நேற்று கூட்டறிக்கை விடுத்தன. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை நடந்த அந்தப் போலி பரிவர்த்தனை களால் உள்நாட்டு வங்கி, தொலைத்தொடர்புக் கட்டமைப்புகள் பாழ்படவில்லை என்று அவை கூறின.
தடுப்புக்காவல் வழி 'அநீதி' இழைக்கப்பட்டதாக மனு தந்த மாது
உளவியல் பரிசோதனைக்காக மனநலக் கழகத்தில் தடுப்புக்காவலில் வைக்கப்பட்ட ஒரு மாது, தாம் தவறாக தடுத்து வைக்கப்பட்டதாகக் கூறி, நேற்று உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுச் செய்தார்.
லிம் சொக் லே, 48, மனநலக் கழகத்தில் தம்மை 14 நாட்களுக்குத் தடுத்துவைக்கும்படி மாவட்ட நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு நியாயமற்றது என்றும் தமக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டது என்றும் வாதிட்டு மனு செய்தார். அந்த மனுவைத் தள்ளுபடி செய்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி, கீழ் நீதிமன்றம் எந்தத் தவற்றையும் செய்யவில்லை என்றார்.
பொங்கோல் வட்டாரத்தில் உள்ள எட்ஜ்ஃபீல்ட் பிளேன்ஸ் அடுக்குமாடி வீடுகளில், அண்டைவீட்டாருக்குத் தொல்லை கொடுத்ததற்காக லிம், அவரது கணவர் சியாங் எங் ஹோக், 55, இருவர் மீதும் கடந்த மே மாதம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
வரலாற்று ஆய்வாளருக்கு எச்சரிக்கை
கடந்தாண்டு ஜூலையில் நடந்த பொதுத் தேர்தலின் போது தாம் நடத்தும் நியூ நரேட்டிவ் இணையத்தளத்தின் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் அனுமதி பெறாது கட்டணமுள்ள விளம்பரங்களை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக வரலாற்று ஆசிரியர் தம் பிங் ஜின்னுக்கு போலிசார் கடும் எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளனர்.
தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது அனுமதி பெறாமல் வேட்பாளரோ அவரது முகவரோ தேர்தல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதற்கு இது சமம் என்று போலிசார் தெரிவித்தனர்.