﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

இளை­யர் இடையே கடன்: தற்­போது

கவலை தரும் அறி­கு­றி­கள் இல்லை

இளை­யர்­கள் இடைய கடன் அதி­க­ரிப்­ப­தற்­கான கவலை தரும் அறி­கு­றி­கள் இப்­போ­தைக்­குத் தெரிய­வில்லை என்று மூத்த அமைச்­ச­ரும் சமூ­கக் கொள்­கை­களை ஒருங்­கி­ணைக்­கும் அமைச்­ச­ரு­மான தர்­மன் சண்­மு­க­ரத்­தி­னம் கூறி­யுள்­ளார்.

முப்­பது வய­துக்­குக் கீழ் உள்ள இளை­யர்­கள் கடந்த ஆண்டு வாங்­கிய தனிப்­பட்ட கடன் தாக்­குப்­பி­டிக்­கக் கூடி­யதா என்று நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் ஃபூ மீ ஹார் கேட்ட கேள்­விக்கு நேற்­று­முன்­தி­னம் திரு தர்­மன் எழுத்­து­பூர்வ பதிலை அளித்­தார்.

இங்­குள்ள தனி­ந­பர்­களும் குடும்­பங்­க­ளுக்­கும் சமா­ளிக்க முடி­யாத அள­வுக்கு கடன் வாங்­கு­வ­தைத் தடுக்­கும் உச்­ச­ வ­ரம்­பு­களை சிங்­கப்­பூர் நாணய ஆணை­யம் நிர்­ண­யித்­து உள்­ளது என்­றும் இவை மற்ற பல நாடு­களில் உள்ள விதி­மு­றை­க­ளை­விட விரி­வா­னவை என்­றும் கடு­மை­யா­னவை என்­றும் திரு தர்­மன் குறிப்­பிட்­டார்.

ஐந்து வங்­கி­களை $10 மில்­லி­யன் ஏமாற்­றிய நிறு­வன இயக்­கு­நர்

மின்­னி­யல் உற்­பத்தி நிறு­வ­னத்­தின் இயக்­கு­நர் ஒரு­வர், கிட்­டத்­தட்ட ஐந்து ஆண்­டு­க­ளுக்கு ஐந்து வங்­கி­க­ளி­டம் போலி பரி­வர்த்­த­னை­ களைக் காட்டி $10 மில்­லி­யன் தொகை­யைப் பெற்று ஏமாற்­றி­ய­தன் தொடர்­பில் அவர் மீது நேற்று 25 குற்­றச்­சாட்­டு­கள் சுமத்­தப்­பட்­டன. சோ சியாவ் டியோங், 61, (படம்) மீது இன்­றும் அதே போன்ற 50 குற்­றச்­சாட்­டு­கள் சுமத்­தப்­படும்.

அவர் கடந்த 2007 முதல் 2011ஆம் ஆண்டு வரை வங்­கி­க­ளி­டம் போலி ஆவ­ணங்­களைச் சமர்ப்­பித்து வர்த்­த­கக் கடன் பெற விண்­ணப்­பித்­தார். சாங் ஹுவா வர்த்­தக வங்கி, யுனைட்­டட் ஓவர்­சீஸ் வங்கி, ஓசி­பிசி வங்கி, மேபேங்க், ஏபி­என் ஏம்ரோ வங்கி ஆகி­யவை ஏமாற்­றப்­ பட்ட ன. சோ இயக்­கு­ந­ராக இருந்த எஸ்­பிஈ டெக்­லா­னஜி நிறு­வனம் தற்­போது மூடப்­பட்­டுள்­ளது.

$500,000 போலி கடன் தொகையை செலுத்­திய இணைய ஊடு­ரு­வி­கள்

வெளி­நாட்டு இணைய ஊடு­ரு­வி­கள், சிங்­கப்­பூ­ரில் உள்ள 75 வங்கி வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் போல ஏமாற்றி, சுமார் $500,000 மதிப்­புள்ள போலிக் கடன் பற்று அட்டை கடன் தொகை­யைச் செலுத்­தி­யுள்­ள­னர்.

வங்­கி­கள் வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு அனுப்­பும் எஸ்­எம்­எஸ் குறுஞ்­செய்­தி­யில் உள்ள ஒரு­முறை பயன்­ப­டுத்­தும் கடவு எண்­களை மிக­வும் நுணுக்­க­மான முறை­யில் கள­வாடி அவர்­கள் அந்த இணைய ஊடு­ரு­வலை நடத்­தி­யுள்­ள­னர்.

வங்­கி­கள் அனுப்­பிய எஸ்­எம்­எஸ் கடவு எண்­களை வெளி­நா­டு­களில் உள்ள கைத்­தொ­லை­பேசி கட்­ட­மைப்புகளுக்கு அவர்­கள் அனுப்­பி­ய­தா­கக் கூறப்­பட்­டது.

தக­வல், தொடர்பு, ஊடக மேம்­பாட்டு ஆணை­யம், சிங்­கப்­பூர் நாணய ஆணை­யம், போலிஸ் துறை மூன்­றும் அது­பற்றி நேற்று கூட்­ட­றிக்கை விடுத்­தன. கடந்த ஆண்டு செப்­டம்­பர் முதல் டிசம்­பர் வரை நடந்த அந்­தப் போலி பரிவர்த்­த­னை களால் உள்­நாட்டு வங்கி, தொலைத்தொடர்­புக் கட்­ட­மைப்­பு­கள் பாழ்­ப­ட­வில்லை என்று அவை கூறின.

தடுப்­புக்­கா­வல் வழி 'அநீதி' இழைக்­கப்­பட்­ட­தாக மனு ­தந்த மாது

உள­வி­யல் பரி­சோ­த­னைக்­காக மன­ந­லக் கழ­கத்­தில் தடுப்­புக்­கா­வ­லில் வைக்­கப்­பட்ட ஒரு மாது, தாம் தவ­றாக தடுத்து வைக்­கப்­பட்­ட­தா­கக் கூறி, நேற்று உயர் ­நீ­தி­மன்­றத்­தில் மனுச் செய்­தார்.

லிம் சொக் லே, 48, மன­ந­லக் கழ­கத்­தில் தம்மை 14 நாட்­க­ளுக்­குத் தடுத்­து­வைக்­கும்­படி மாவட்ட நீதி­மன்­றம் அளித்த தீர்ப்பு நியா­ய­மற்­றது என்­றும் தமக்கு அநீதி இழைக்­கப்­பட்­டது என்­றும் வாதிட்டு மனு செய்­தார். அந்த மனு­வைத் தள்­ளு­படி செய்த உயர் ­நீ­தி­மன்ற நீதி­பதி, கீழ்­ நீ­தி­மன்­றம் எந்­தத் தவ­ற்றை­யும் செய்­ய­வில்லை என்­றார்.

பொங்­கோல் வட்­டா­ரத்­தில் உள்ள எட்ஜ்­ஃபீல்ட் பிளேன்ஸ் அடுக்­கு­மாடி வீடு­களில், அண்­டை­வீட்­டா­ருக்­குத் தொல்லை கொடுத்­த­தற்­காக லிம், அவ­ரது கண­வர் சியாங் எங் ஹோக், 55, இரு­வர் மீதும் கடந்த மே மாதம் குற்­றஞ்­சாட்­டப்­பட்­டது.

வர­லாற்று ஆய்­வா­ள­ருக்கு எச்­ச­ரிக்கை

கடந்தாண்டு ஜூலையில் நடந்த பொதுத் தேர்தலின் போது தாம் நடத்தும் நியூ நரேட்டிவ் இணையத்தளத்தின் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் அனுமதி பெறாது கட்டணமுள்ள விளம்பரங்களை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக வரலாற்று ஆசிரியர் தம் பிங் ஜின்னுக்கு போலிசார் கடும் எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளனர்.

தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது அனுமதி பெறாமல் வேட்பாளரோ அவரது முகவரோ தேர்தல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதற்கு இது சமம் என்று போலிசார் தெரிவித்தனர்.