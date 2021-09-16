கொவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு மறுப்பு: ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை
கோலாலம்பூர்: கொவிட்-19க்கு எதிரான தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்ள மறுத்த 2,500 ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மலேசிய கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. பொதுச் சேவைத் துறையுடன் தம் அமைச்சு இணைந்து எத்தகைய நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது குறித்து ஆலோசிக்கும் என்றார் அந்நாட்டு கல்வி அமைச்சர் முகம்மது ரட்ஸி.
தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாத ஆசிரியர்கள் மீறி பள்ளிக்கு வந்தால், நேரடியாக வகுப்பில் பாடம் நடத்த அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். அத்துடன் மற்ற ஆசிரியர்களிடமிருந்து அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவர் என்று கூறப்பட்டது. நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 500,000 ஆசிரியர்கள் உள்ள நிலையில் 2,500 என்பது குறைந்த எண்ணிக்கையே. இருப்பினும், மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படுவதாக வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஃபுஜியன் பகுதிக்குச் செல்வது தொடர்பான பயண எச்சரிக்கை
பெய்ஜிங்: சீனாவின் ஃபுஜியன் மாநிலத்தில் கொரோனா கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவாகி வருகின்றன. ஐந்து நாட்களில் அங்கு 152 உள்ளூர்த் தொற்றுச் சம்பவங்கள் உறுதிசெய்யப்பட்டுவிட்டன. இந்நிலையில், விடுமுறைக் காலம் வரவிருப்பதால் ஃபுஜியனுக்குச் செல்வது தொடர்பில் பயண எச்சரிக்கையை நாட்டின் மற்ற நகரங்கள் விடுத்துள்ளன. நேற்று முன்தினம் சீனாவில் பதிவான 50 புதிய கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்களும் ஃபுஜியனில் ஏற்பட்டவை.
இதற்கிடையே சீனப் பத்திரிகையான 'குளோபல் டைம்ஸ்', "சீனா போன்ற ஒரு பெரிய நாடு, ஃபுஜியனில் உள்ளூர் அளவில் ஏற்பட்டுள்ள கிருமிப் பரவலால் பயந்துவிடக்கூடாது," என்று அதன் தலையங்கத்தில் நேற்று குறிப்பிட்டிருந்தது.