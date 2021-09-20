Home
ஷெல் ஆலையில் தீ: நால்வருக்கு லேசான காயம்

ெஷல் ஆலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று நிகழ்ந்த தீச் சம்பவம். படம்: சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை/ஃபேஸ்புக் -

புக்­கொம் தீவில் அமைந்­துள்ள ஷெல் நிறு­வ­னத்­தின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை­யில் மூண்ட தீயால் நால்­வருக்கு லேசான காயங்­கள் ஏற்­பட்­டன.

சம்­ப­வம் கடந்த வெள்­ளிக்­கிழமை­யன்று நிகழ்ந்­தது. அன்று காலை சுமார் 5.50 மணிக்கு சம்­பவம் குறித்து தக­வல் வந்­த­தாக சிங்­கப்­பூர் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை ஃபேஸ்புக் பதி­வில் தெரிவித்­தது.

தீயை அணைக்க ஷெல் நிறு­வனத்­தின் அவ­சர நட­வ­டிக்கை குழு­வி­ன­ரு­டன் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை இணைந்து செயல்­பட்டதா­கத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

ஷெல்­லின் அவ­சர நட­வ­டிக்கை குழு­வி­ன­ரில் நால்­வ­ரின் கைகளில் லேசான தீக்காயங்­கள் ஏற்­பட்டன. அவர்­க­ளுக்கு முத­லு­தவி வழங்­கப்­பட்­டது.