இந்தோனீசிய தீவிரவாதக் குழுவின் தலைவர் சுட்டுக்கொலை
ஜகார்த்தா: ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு உடைய உள்ளூர் தீவிரவாதக் குழுவின் தலைவரை இந்தோ னீசிய பாதுகாப்புப் படையினர் கொன்றுவிட்டதாக போலிசார் கூறினர். சனிக்கிழமை பிற்பகல் நேரத்தில் சுலாவேசி தீவில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் ராணுவம், போலிசாரின் கூட்டு நடவடிக்கையின்போது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் கிழக்கு இந்தோனீசிய முஜாகிதீன் தீவிரவாத அமைப்பின் தலைவரான அலி கலோராவும் இன்னோர் ஜகா ரமதான் என்பவரும் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர். அப்போது வெடிப்பொருட்களையும் போலிசார் கைப்பற்றினர்.
ராணுவப் புரட்சியின் 15 ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு ஆர்ப்பாட்டம்
பேங்காக்: தாய்லாந்தின் முன்னாள் பிரதமர் தக்ஸின் ஷினவத்ராவைப் பதவி நீக்கம் செய்த ராணுவப் புரட்சியின்
15 ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு நூற்றுக்கணக்கான ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் நேற்று தாய்லாந்து வீதிகளில் ஒன்று கூடினர். அப்போது, ராணுவப் புரட்சியின்போது ஆட்சியைப் பிடித்தவரும் தற்போதைய பிரதமருமான பிரயுத் சான்-ஓ-சாவ் பதவி விலகும்படி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முழக்கமிட்ட னர். ஆண்டுகள் பல ஓடிவிட்டாலும் நாங்கள் இன்னமும் போராடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றார் தக்ஷினுக்கு நெருக்கமான அரசியல்வாதி ஒருவர்.
வெற்றிகரமாக முடிந்த முதல் விண்வெளி சுற்றுலாப் பயணம்
நியூயார்க்: 'ஸ்பேஸ் எக்ஸ்' நிறுவனத்தின் முதல் விண்வெளி சுற்றுலாப் பயணம் வெற்றிகரமாக முடிந்தது. சென்ற வியாழக்கிழமையன்று மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக ஃபால்கன் ராக்கெட் மூலம் விண்வெளி வீரர்களாக பயிற்சி பெறாத நான்கு பேர் விண்வெளிக்குச் சுற்றுலா சென்றனர்.
விண்கலத்தில் சென்ற 4 பேரும் இசைக்கருவி வாசிப்பது போலவும் ஓவியம் வரைந்தும் காணொளி ஒன்றை வெளி யிட்டனர். 3 நாள் பயணத்தை நிறைவுசெய்து சிங்கப்பூர் நேரப்படி நேற்று காலை ஏழு மணியளவில் ஃபுளோரிடாவின் அட்லாண்க் கடலோரத்தில் பாதுகாப்பாகவும் வெற்றிகரமாக வும் விண்கலம் தரையிறங்கியது.
மாணவிகளுக்கு அனுமதி இல்லை
காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாணவிகள் பள்ளி செல்வ தற்கு தலிபான் அமைப்பு அனுமதி வழங்கவில்லை. இது குறித்து கல்வித்துறை அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மட்டுமே வரவேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தொடக்கநிலைப் பள்ளிகள் ஏற்கெனவே திறக்கப்பட்டு விட்டன. அங்கு மாணவ-மாணவிகளைத் தனித்தனி வகுப்பு களில் அமர வைத்து பாடம் எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.