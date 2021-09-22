லாட்டரி குலுக்கலில் ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு ரூ.12 கோடி பரிசு
திருவனந்தபுரம்: ஓணம் பண்டிகையையொட்டி கேரள அரசு நடத்திய லாட்டரி குலுக்கலில் ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு ரூ.12 கோடி பரிசு கிடைத்துள்ளது. எர்ணாகுளத்தைச் சேர்ந்த ஜெயபாலன் என்ற அந்த ஆடவர், கடந்த 10ஆம் தேதி பரிசுக்குரிய சீட்டை வாங்கியுள்ளார். முகவருக்கான பத்து விழுக்காடு தரகுத்தொகை, வரிகள் போக அவருக்கு ரூ.7.39 கோடி கையில் கிடைக்கும்.
ராஜ் குந்த்ராவுக்கு பிணை கிடைத்தது
மும்பை: ஆபாசப் பட வழக்கில் சிக்கியுள்ள நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ராவுக்கு பிணை கிடைத்துள்ளது. தமக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்கும் ஆதாரங்கள் எதையும் காவல்துறை தரப்பு குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிடவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டி, ராஜ் குந்த்ராவும் இதே வழக்கில் கைதாகி உள்ள அவரது நண்பர் ரியானும் தாக்கல் செய்த பிணை மனுவை விசாரித்த மும்பை நீதிமன்றம், இருவரும் கைதாகி இரண்டு மாதங்கள் ஆன நிலையில் பிணை வழங்கி உள்ளது.
'புத்துயிர் பெறுகிறது பொருளாதாரம்'
புதுடெல்லி: பெருந்தொற்று வேளையிலும் இந்திய பொருளா தாரம் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்றுமதி அளவு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் அதிகரித்து வருவதாக அவர் கூறினார். இந்தியப் பொருளாதாரம் மீண்டும் வருவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனும் கூறியுள்ளார்.