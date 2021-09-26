ஷார்ஜா: நடப்பு இந்திய பிரிமியர் லீக் (ஐபிஎல்) டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் சிறந்த செயல்பாட்டிற்கு வீரர்களின் கடும் உழைப்பும் அவர்கள் தங்களது பங்கையும் பொறுப்பையும் உணர்ந்துள்ளதுமே காரணம் என்று அவ்வணியின் தலைவர் மகேந்திர சிங் டோனி தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று முன்தினம் நடந்த போட்டியில் சென்னை அணி நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் விராத் கோஹ்லி தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியைத் தோற்கடித்தது.
இதனையடுத்து, சென்னை அணி 14 புள்ளிகளுடன் மீண்டும் பட்டியலின் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியது.
முதலில் பந்தடித்த பெங்களூரு அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான கோஹ்லியும் தேவ்தத் படிக்கல்லும் அரைசதம் அடித்து, அருமையான அடித்தளம் அமைத்துத் தந்தனர். ஆயினும், இன்னிங்சின் பிற்பாதியில் சென்னை அணியினர் கட்டுக்கோப்பாகப் பந்துவீசி, விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதோடு, ஓட்ட வேகத்தையும் கட்டுப்படுத்தினர்.
இதனால், பெங்களூரு அணி 20 ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு 156 ஓட்டங்களை மட்டுமே எடுத்தது. சென்னை அணித் தரப்பில் டுவைன் பிராவோ அருமையாகப் பந்துவீசி, 24 ஓட்டங்களை மட்டும் விட்டுத் தந்து, மூன்று விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
இலக்கை விரட்டிய சென்னை அணியில் டு பிளஸ்ஸி (31), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (38), மொயீன் அலி (23), அம்பதி ராயுடு (32) ஆகிய முன்வரிசை ஆட்டக்காரர்கள் தங்களது பங்களிப்பைச் செவ்வனே ஆற்றினர். இதனால், 11 பந்துகள் எஞ்சியிருந்த நிலையில் சென்னை அணி வெற்றியைச் சுவைத்தது.
சென்னை அணியில் நீண்டகாலமாகத் தம்முடன் இணைந்து விளையாடி வரும் பிராவோவைத் 'தமது சகோதரர்' எனக் குறிப்பிட்டார் டோனி.
"பிராவோ உடற்தகுதியுடன் இருப்பது நல்ல விஷயம். அவர் 'ஸ்லோ பால்' வீச வேண்டுமா என்பதில் எங்களுக்குள் சண்டை வரும். ஆனால், தம்மால் முடியும்போதெல்லாம் அவர் பொறுப்பேற்றுக்கொள்வார்," என்று டோனி மெச்சினார்.
ஏமாற்றமளித்த சிங்கப்பூர் வீரர்
இதனிடையே, ஐபிஎல் போட்டிகளில் பங்கேற்ற முதல் சிங்கப்பூர் ஆட்டக்காரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார் 25 வயதான டிம் டேவிட் (படம்). நடுவரிசை பந்தடிப்பாளர், வலக்கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் என ஆல்ரவுண்டராக விளங்கும் இவரை பெங்களூரு அணி வாங்கியுள்ளது. முதன்முதலாக நேற்று முன்தினம் சென்னை அணிக்கெதிரான ஆட்டத்தில் களம் கண்ட இவர், மூன்று பந்துகளை எதிர்கொண்டு ஓர் ஓட்டம் மட்டும் எடுத்து, தீபக் சாகர் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். பந்துவீச இவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.