பாண்டியாவின் தேர்வு குறித்து முன்னாள் இந்திய வீரர் கேள்வி

1 mins read
கோல்­கத்தா: உடற்­த­குதி இல்­லாத ஹார்­திக் பாண்­டி­யாவை (படம்) டி20 உல­கக் கிண்ண கிரிக்­கெட் போட்­டி­க­ளுக்­கான இந்­திய அணி­யில் தேர்வு செய்­தது ஏன் என்று இந்­திய அணி­யின் முன்­னாள் விக்­கெட் காப்­பா­ள­ரும் முன்­னாள் தேர்­வுக்­கு­ழுத் தலை­வ­ரு­மான சையது சபா கரீம் கேள்வி எழுப்­பி­யுள்­ளார்.

ஐபி­எல் போட்­டி­களில் மும்பை இந்­தி­யன்ஸ் அணி­யில் இடம்­பெற்­றுள்ள பாண்­டியா, அண்­மை­யில் அவ்­வணி ஆடிய இரு போட்­டி­களி­லும் கள­மி­றங்­க­வில்லை.

பாண்­டி­யா­வால் எப்­போது ஒரு போட்டியில் விளை­யாட முடி­யும் என உறு­தி­யா­கக் கூற இய­லாது என்று அவ்­வ­ணி­யின் பந்­து­வீச்­சுப் பயிற்­று­விப்­பா­ள­ரான ஷேன் பாண்ட் தெரி­வித்­துள்­ளார்.

சென்ற ஆண்டு முது­கில் அறுவை சிகிச்சை செய்து­கொண்­ட­பின், சில மாத ஓய்­விற்­குப் பின் அணிக்­குத் திரும்­பி­னார் பாண்­டியா. இருப்­பி­னும், ஆல்­ர­வுண்­ட­ரான இவ­ருக்­குப் போட்­டி­களில் பந்­து­வீச அரி­தா­கவே வாய்ப்பு வழங்­கப்­பட்­டது.

இந்­நி­லை­யில், "பாண்­டியா இந்­திய அணிக்கு முக்­கி­ய­மா­ன­வர் என்­ப­தில் ஐய­மில்லை. ஆனால், அணிக்­குத் தேர்­வு­செய்­த­போது அவர் உடற்­தகு­தி­யு­டன் இருந்­தாரா என்­ப­து­தான் எனது கேள்வி. அப்­படி உடற்­த­கு­தி­யு­டன் இருந்­தி­ருந்­தால் இன்­னும் ஐபி­எல் போட்­டி­களில் கள­மி­றங்­கா­மல் இருப்­பது ஏன்?" என்று சபா கரீம் கேட்டுள்ளார்.

உல­கக் கிண்ண 'சூப்­பர் 12' சுற்­றில், 'பி' பிரி­வில் இடம்­பெற்­றுள்ள இந்­திய அணி, அக்­டோ­பர் 24ஆம் தேதி தனது முதல் ஆட்­டத்­தில் பரம எதி­ரி­யான பாகிஸ்­தா­னு­டன் பொரு­த­விருக்கிறது.