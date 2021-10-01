மம்தாவுக்கு சோதனை
கோல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி போட்டியிடும் தொகுதியில் நேற்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்றால்தான் அவர் முதல்வர் பதவியில் நீடிக்க முடியும்.
கடந்த மே மாதம் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மம்தா பானர்ஜி, பாரதிய ஜனதா வேட்பாளர் சுவேந்து அதிகாரியிடம் தோல்வி அடைந்தார். இந்நிலையில் பவானிபூர் இடைத்தேர்தலில் அவர் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.
பவானிபூர் தொகுதியில் முதல்வர் மம்தாவை எதிர்த்து காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளரை நிறுத்தவில்லை. பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் பிரியங்கா திப்ரேவால் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.
ஏர் இந்தியாவை வாங்கும்
போட்டியில் டாடாவுக்கு வாய்ப்பு
புதுடெல்லி: இந்திய அரசின் விமான நிறுவனமான 'ஏர் இந்தியா' தொடர்ந்து வருவாய் இழப்பை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் அந்த நிறுவனத்தை விற்கும் முயற்சியில் அரசு இறங்கியுள்ளது. ஆரம்பத்தில் ஏர் இந்தியாவை வாங்க எந்த நிறுவனமும் முனைப்பு காட்டாத நிலையில் டாடா குழுமமும் ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனமும் ஏர் இந்தியாவை வாங்க முன்வந்தன.
இந்த நிலையில் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தை வாங்க டாடா குழுமும் தீவிரம் காட்டி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த குழுமத்துக்கே வெற்றி கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று ஏர் இந்தியாவின் முன்னாள் இயக்குநர் ஜிதேந்தர் பார்கவா கூறியுள்ளார்.