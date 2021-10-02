தீவு முழுவதும் 20 அடையாளச் சின்னங்களில் நீல நிற ஒளியூட்டு
சிங்கப்பூரில் உள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட அடையாளச் சின்னங்கள் இந்த மாதத்தில் நீல நிறத்தில் ஒளிரும். மனநல சுகாதார விழிப்புணர்வை வளர்க்கும் நோக்கில் இதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. உலக மனநல சுகாதார நாள் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
அன்றைய தினம் முதல் இம்மாதம் 31ஆம் தேதி வரை மரினா பே சேண்ட்ஸ், கரையோரப் பூந்தோட்டங்கள் மற்றும் செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் தேவாலயம் போன்றவை நீல நிறத்தில் ஜொலிக்கும்.
அதேபோல சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிறுவனங்களான டான் டோக் செங் மருத்துவமனை, மனநல சுகாதாரப் பராமரிப்புக் கழகம், கல்வி நிறுவனங்களான சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகம், நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்
கலைக்கழகம் போன்றவையும் இந்த ஒளியூட்டில் பங்கெடுக்கும். மனநல சுகாதாரக் கழகமும் ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பு முகவையும் நேற்று இதனைக் கூட்டாகத் தெரிவித்தன. "ஒட்டுமொத்தமாக நீல நிற ஒளி ஏற்றுவதன் மூலம் மனநல சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் தீரும் என்னும் நம்பிக்கையை விதைக்கலாம்," என்று கூட்டறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் தமது ஃபேஸ்புக் பதிவில், "மனநல சுகாதாரப் பிரச்சினைகளின் இயல்பைக் களைவது என்பது ஒட்டுமொத்த தேச அணுகுமுறைக்கான அவசியத்தைக் குறிக்கிறது," என்றார்.
கடல்துறை குப்பைகளைச் சமாளிக்க தேசிய கட்டமைப்பு
தீவைச் சுற்றியுள்ள கடல்நீரையும் கடற்கரைகளையும் பாது காக்கும் பொருட்டு கடல்துறை குப்பைகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் அடங்கிய கட்டமைப்பை சிங்கப்பூர் உருவாக்கி வருகிறது. 'கடல்துறை குப்பைகள் தொடர்பில் சிங்கப்பூரின் தேசிய செயல் உத்தி' என்னும் அந்தக் கட்டமைப்பு அடுத்த ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் தயாராகி விடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புற அமைச்சு நேற்று இதனைத் தெரிவித்தது.
இப்பிரச்சினையைச் சமாளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் இந்தக் கட்டமைப்பில் ஒன்றுசேர்க்கப்படும். பல்வேறு அரசாங்க அமைப்புகள் இதன் தொடர்பில் உதவிபுரியும்.
இதற்கான பணிகள் நேற்று முன்தினம் தொடங்கப் பட்டன. இதன் தொடர்பிலான மெய்நிகர் கலந்துரையாடல் ஒன்றை நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புற துணை அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் டான் அப்போது நடத்தினார். பொதுமக்கள், கல்வியாளர்கள், சில அமைப்புகளைச் சேர்ந் தோர் என 40 பங்கேற்பாளர்கள் இதில் கலந்துகொண்ட னர்.
நவம்பரில் 4,400 புதிய பிடிஓ வீடுகள்: விவரங்கள் விரைவில்
சுவா சூ காங், ஹவ்காங், ஜூரோங் வெஸ்ட், காலாங்/வாம்போ மற்றும் தெங்கா போன்ற வட்டாரங்களில் அடுத்த மாதம் 4,400 பிடிஓ வீடுகளை விற்பனைக்குவிட இருப்பதாக வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் நேற்று தெரிவித்தது.
இதற்கான திட்டங்கள் மறுஆய்வில் இருப்பதால் இது தொடர்பான விவரங்கள் தயாரானதும் அவை வெளியிடப்படும் என்றும் அது கூறியது.
இவ்வாண்டு 17,000 பிடிஓ வீடுகளுக்கான திட்டங்களைத் தொடங்கும் இலக்கை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருப்பதாகவும் கழகம் தெரிவித்தது.
இது கடந்த ஈராண்டுகளில் தொடங்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கையைக் காட்டிலும் அதிகம். கடந்த ஆண்டில் 16,800 வீடுகளும் அதற்கு முந்திய ஆண்டில் 14,600 வீடுகளும் கட்டுவதற்கான திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டன.