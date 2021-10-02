கடன்முதலை தொல்லை கொடுத்தல்:
இளையர் மீது மூன்று குற்றச்சாட்டுகள்
ஆடவர் ஒருவர் கடன்முதலை தொடர்பில் தொல்லை கொடுக்கும் நோக்கத்தில் மூன்று வீவக வீடுகளுக்குச் சென்றார். உரிமமில்லா கடன் கொடுப்பவரின் சார்பில் அங்கு சென்ற 21 வயது முகம்மது நஃபிஸ் முகம்மது நஸ்ரி சம்பந்தப்பட்டவர்களின் வீட்டுக் கதவுகளுக்குத் தீ வைத்தார்.
இதன் தொடர்பில் நேற்று அவர் மீது மூன்று குற்றச் சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி பின்னிரவு 2 மணிக்கு ஜூரோங் வெஸ்ட் அவென்யூ 1ல் உள்ள ஒரு வீட்டின் வெளிச்சுவரில் கிறுக்கியதுடன் அவர்களின் வீட்டின் கதவுக்குத் தீ வைத்தார்.
பின்னர் அவர் பூன் லே அவென்யூவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் அதேபோல செய்தார். அடுத்த நாள் பின்னிரவு
1 மணிக்கு ஜூ செங் ரோட்டில் உள்ள ஒரு வீட்டில் அதே போன்று தொல்லை கொடுக்கும் செயல்களைப் புரிந்தார்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கொடுத்த புகார்களின் பேரில் செயலில் இறங்கிய குற்றவியல் புலனாய்வுப் பிரிவு, ஜூரோங், தங்ளின் போலிஸ் பிரிவுகளின் அதிகாரிகள் அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து குற்றவாளியின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தினர். கடந்த புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்ட அவரிடம் போதைப் பொருள் இருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
நாட்டுப்புற இசை பற்றிய கருத்தரங்கம்
கலாமஞ்சரி அமைப்பு நாட்டுப்புற இசையைப் பற்றி ஒரு கருத்தரங்கை இம்மாதம் 4ஆம் தேதி முதல் 8ஆம் தேதி வரை இணையம்வழி நடத்தவிருக்கிறது. இதற்கு வளர்தமிழ் இயக்கம் ஆதரவளித்திருக்கிறது.
புலம்பெயர்ந்த தமிழன் தன்னோடு கலை, கலாசாரம், மொழி ஆகியவற்றையும் சேர்த்து எடுத்துச் சென்றான். அவன் சென்ற நாடுகளில் நாட்டுப்புற இசை எப்படி தோன்றி யது, எப்படி வளர்ந்தது அதன் நிலை இன்று என்ன முதலியவை பற்றி இலங்கை, இந்தியா, சிங்கப்பூர், மலேசியா ஆகிய நான்கு நாடுகளில் இருந்து நான்கு பேச்சாளர்கள் பேச இருக்கின்றனர்.
"தமிழரின் நாட்டுப்புற இசை"- பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் என்ற கருத்தரங்கிற்கு தமிழறிஞர் முனைவர் சுப. திண்ணப்பன் தலைமை தாங்குகிறார். இந்தியாவிலிருந்து முனைவர் அரிமளம் பத்மநாபன், மலேசியாவில் இருந்து முனைவர் முரசு நெடுமாறன், இலங்கையிலிருந்து முனைவர் மௌனகுரு, சிங்கப்பூரிலிருந்து திருமதி சௌந்தரநாயகி வயிரவன் ஆகியோர் கருத்தரங்கில் உரையாற்ற இருக்கின்ற னர். Meeting ID: 810 8632 6575; Passcode: 5820
ஆர்ச்சர்ட் டவர்ஸ் கொலைக்கு முன் மேலும் இருவரைத் தாக்கிய ஆடவர்
ஆர்ச்சர்ட் டவர்ஸ் சம்பவத்தில் திரு சதீஷ் நோயல் கோபி தாஸைத் தாக்கி கொலை செய்வதற்கு முன் திரு டான் சென் யாங், மேலும் இருவரைக் கொடூரமாகத் தாக்கியுள் ளார் என்று நீதிமன்றத்தில் நேற்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
2019, ஜூலை 2ஆம் தேதி, 30 வயது ஆடவரை டான் காத்தியைக் கொண்டு தாக்கியதில் அவரது முகத்தில் கடுமையான வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டது என்றும் மற்றொரு வரின் வலது ஆள்காட்டி விரலையும் டான் வெட்டியுள்ளார் என்றும் கூறப்பட்டது. பத்து நிமிடம் கழித்து டானும் அவரது நண்பர்களும் திரு சதீஷைத் தாக்கியுள்ளனர். இச்சம்பவங் களைத் தவிர, 2016, 2017, 2019ஆம் ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த பல்வேறு சம்பவங்களில் டான் பலரைத் தாக்கியுள்ளார், தகாத சொற்களால் திட்டியுள்ளார், மிரட்டியுள்ளார் என்று அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் பட்டியலிட் டார். டானின் வழக்கு இம்மாதம் 22ஆம் தேதி மீண்டும் நீதிமன்றத்துக்கு வரும்.
சொகுசு காரைத் தவறாகக் கையாண்ட ஆடவருக்குக் கைது ஆணை
சொகுசு காரைத் தவறாகக் கையாண்டதுடன் நிலப் போக்கு வரத்து ஆணைய அதிகாரியை ஏமாற்றிய 37 வயது லிம் வெய் சியாங் எனும் ஆடவருக்கு நேற்று நீதிமன்றம் கைது ஆணை பிறப்பித்தது. அவர் நேற்று தம் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வதாக இருந்தது. ஆனால் அவர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகாததால், கைது ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. அவருக்குப் பிணை கொடுத்த அவரது தாயார் இப்போது சிறைக்குச் செல்ல வேண்டிய அபாயத்தில் உள்ளார். பிணைப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
லிம், 2017 நவம்பர் 22ஆம் தேதி இன்னொருவரின் $75,300 மதிப்புள்ள போர்ஷே காரை மற்றொருவரிடம் $53,000க்கு விற்றுள்ளார். அந்தப் பணத்தை தாய்லாந்துக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
அந்த முயற்சியில் ஆணையத்தின் மூத்த அதிகாரியிடம் பொய் கூறி, பரிவர்த்தனைக்குப் பயன்படுத் தப்படும் ரகசிய எண்ணைப் பெற்றிருக்கிறார். நம்பிக்கை மோசடி, அரசாங்க அதிகாரியை ஏமாற்றியது, குற்றச்செயலி லிருந்து பெறப்பட்ட பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை லிம் எதிர்நோக்குகிறார்.