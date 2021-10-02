கோடநாடு விசாரணை ஒத்திவைப்பு
நீலகிரி: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு விசாரணை அக்டோபர் 29ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. புலன் விசாரணைக்குக் காலஅவகாசம் தேவை என்று அரசு தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
அதை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கில் 37 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டு உள்ளதாக அரசு தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மேலும் ஒருவரை புலி கொன்றது
நீலகிரி: கூடலூர் அருகே கடந்த ஏழு நாட்களாக மனிதர்களையும் கால்நடைகளையும் கொன்றுவரும் ஆட்கொல்லி புலி நேற்று மேலும் ஒருவரை அடித்துக் கொன்றதால் பொதுமக்கள் பீதியடைந்து புலியைப் பிடிக்க அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
அதனை அடுத்து புலியைச் சுட்டுக்கொல்லும்படி அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். அந்தப் புலி 20க்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளையும் கொன்றுவிட்டது.
மின்சாரம் பாய்ந்து குடும்பமே பலி
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே உள்ள செட்டியபட்டி என்ற கிராமத்தில் மின்சாரம் தாக்கி ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் உயிரிழந்தனர்.
திருப்பதி, 45, என்பவரின் வீட்டில் மின் கசிவு ஏற்பட்டு சுவரில் மின்சாரம் பாய்ந்தது. அது தெரியாமல் திருப்பதி சுவரை தொட்டதால் அவர் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது. தந்தையைக் காப்பாற்ற முயன்று விஜய்கணபதி, 17, சந்தோஷ்குமார், 15, என்ற அவரின் இரண்டு புதல்வர்களும் பலியானதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
144 நாட்களுக்குப் பிறகு சேவை
தமிழகத்தில் கொரோனா காரணமாக நிறுத்தப்பட்டு இருந்த குளிர்சாதன பேருந்துச் சேவை 144 நாட்கள் கழித்து நேற்று மீண்டும் தொடங்கியது. மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் 702 குளிர் சாதன பேருந்துகள் ஓடத் தொடங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. படம்: ஊடகம்
400 பேர் ரூ.6 கோடி இழந்தனர்
சென்னை: தமிழக அரசின் மூத்த அதிகாரிகளுடன் தனக்குத் தொடர்பு உண்டு என்று சொல்லி குலுக்கலில் வீடு வாங்கித் தருவதாக பலரையும் நம்பவைத்து ஜி வெங்கடேசன், 48, என்பவர் 400 பேரிடம் இருந்து 6 கோடி ரூபாய் சுருட்டி இருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது.
அதையொட்டி சென்னை அருகே உள்ள நாவலூர் என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவரும் பெருங்குடி என்ற பேரூரில் வசிப்பவருமான வெங்கடேசனை போலிசார் கைது செய்தனர். அவர் விசாரணைக் காவலில் வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாக போலிசார் தெரிவித்தனர்.
தொற்று குறைவு; மரணம் அதிகம்
சென்னை: தமிழகத்தில் வியாழக்கிழமை புதிதாக 1,612 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று ஏற்பட்டது. இதுமுதல் நாள் அளவை விடக் குறைவு.
என்றாலும் வியாழக்கிழமை 28 பேர் மரணமடைந்தனர். இந்த எண்ணிக்கை அதற்கு முதல் நாள் 24ஆக இருந்தது என்று அதிகாரபூர்வ தகவல்கள் தெரிவித்தன. மொத்தம் 13 மாவட்டங்களில் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தலா 20 பேர் வரை கூடியது. இப்போது 17,150 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அரசு தரப்பு கூறியது.