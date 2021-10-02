ஜப்பானின் புதிய நிதி அமைச்சர்
தோக்கியோ: ஜப்பானின் புதிய பிரதமரான ஃபூமியோ கிஷிடா, முன்னாள் பிரதமர் ஸென்கோ சுசுகியின் மகனும் தற்போதைய நிதி அமைச்சர் டாரோ அசோவின் உறவினருமான 68 வயது சுசுகியை நிதி அமைச்சர் பதவிக்கு நியமிக்கவிருக்கிறார் என்று ஜப்பானிய ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. திரு சுசுகி, முன்னாள் ஒலிம்பிக் அமைச்சராவர்.
முன்னாள் அம்னோ உச்சமன்ற
உறுப்பினர் மீது குற்றச்சாட்டு
கோலாலம்பூர்: அம்னோவின் முன்னாள் உச்சமன்ற உறுப்பினரான லோக்மான் நூர் ஆடம் மீது பொய்த் தகவலை வெளியிட்டதாக நேற்று குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
லோக்மான் தற்போது சாத்தே கடை நடத்தி மனைவிக்கு உதவியாக இருந்து வருகிறார்.
நேற்று நீதிபதி எம்.எம். எட்வின் பரம்ஜோதி முன்னிலையில் குற்றச்சாட்டுகள் வாசிக்கப்பட்டபோது அவற்றை அவர் மறுத்தார்.
லோக்மான் ஆடம் என்று பெயரிடப்பட்ட தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியிட்ட காணொளியில் இந்தியாவிலிருந்து வந்தவர்களால் தொற்று பரவியது என்று அவர் கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நியூசிலாந்தில் தொற்று கூடியது
வெலிங்டன்: நியூசிலாந்தில் அதிவேகத்தில் பரவக்கூடிய உருமாறிய டெல்டா கிருமியால் நேற்று மேலும் 19 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். அனைவரும் ஆக்லாந்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அடுத்த வாரம் சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் நாட்டின் ஆகப்பெரிய நகரமான ஆக்லாந்தில் தொற்றுச் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் டெல்டா கிருமி பரவியதால் நாடு முழுவதும் குறுகியகால மிதமான கட்டுப்பாடுகளை பிரதமர் ஜெசிந்தா ஆர்டர்ன் அமல்படுத்தினார். நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகள் வழக்கநிலைக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஆக்லாந்தில் தொற்று அதிகரிக்கிறது.