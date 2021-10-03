அதிரடி சோதனை; 29 பேர் கைது
காவல்துறையினர் 283 உடற்பிடிப்பு சேவை நிலையங்களி லும், பொது, இரவு கேளிக்கை நிலையங்களிலும் மேற்கொண்ட அதிரடிச் சோதனைகளில் 29 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதன் தொடர்பாகக் கிட்டத்தட்ட 100 பேர் விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் காவல்துறையினர் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆகஸ்ட் 19க்கும் செப்டம்பர் 24க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிரடிச் சோதனைகளில், 192 உடற்பிடிப்பு சேவை நிலையங்களில் 32 நிலையங்கள் சட்டத்தை மீறியதாகத் தெரியவந்துள்ளது. அவற்றுள் 25 நிலையங்கள் உரிமம் இன்றிச் செயல்பட்டு வந்தன. இவற்றுள் 12 நிலையங்கள் பாலியல் சேவைகள் வழங்கியுள்ளன. அந்நிறுவனங்களுக்கு $1,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவை 10 நாட்களுக்கு மூடும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளன.
கொள்கலன் விபத்து; ஊழியர் மரணம்
பைனியர் கிரசன்டில் உள்ள ஒரு பணியிடத்தில் நேற்று 20 அடி கொள்கலன் விழுந்ததில், 49 வயது சிங்கப்பூரர் ஒருவர் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தார். 'சைட் லோடர்' இயந்திரத்தைக் கொண்டு கொள்கலன் ஒன்றை இறக்கியபோது, இவ்விபத்து நிகழ்ந்ததாக மனிதவள அமைச்சு தெரிவித்தது. இதன் தொடர்பில், கவனக்குறைவின்றி செயல்பட்டு மரணம் விளைவித்ததாகக் கூறி, 42 வயது ஆடவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். 15, பைனியர் கிரசன்ட் எனும் முகவரியில் அமைந்துள்ள அந்தப் பணியிடத்தில் நிகழ்ந்த இவ்விபத்தில் சிக்கிய ஆடவர் சுயநினைவின்றிக் கிடந்ததாகவும் அவர் அவ்விடத்திலேயே உயிரிழந்துவிட்டதைக் குடிமைத் தற்காப்புப் படையின் துணை மருத்துவப் படையினர் உறுதிப்படுத்தியதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.
சிங்கப்பூர் ஜெர்மனிக்கிடையே 1000க்கு மேற்பட்டோர் பயணம்
முழுமையாகத் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் செப்டம்பர் எட்டு முதல் சிங்கப்பூருக்கும் ஜெர்மனிக்கும் இடையே நியமிக்கப்பட்ட எஸ்ஐஏ, லுஃப்தான்சா விமானங்கள், வாயிலாகப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.
இந்த ஏற்பாடுகள் மூலம் ஜெர்மனியில் வசிக்கும் 2,000க்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்துள்ளனர்.
வீட்டிலேயே இருப்பதற்கான உத்தரவை நிரைவேற்றுவதற்குப் பதிலாகப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சிங்கப்பூரிலிருந்து புறப்படும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகள், ஜெர்மனியில் தடைக்காப்பு உத்தரவில் இருக்க அவசியமில்லை.