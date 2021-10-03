Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

அதிரடி சோதனை; 29 பேர் கைது

காவல்­து­றை­யி­னர் 283 உடற்­பி­டிப்பு சேவை நிலை­யங்­க­ளி லும், பொது, இரவு கேளிக்கை நிலை­யங்­களி­லும் மேற்­கொண்ட அதி­ர­டிச் சோத­னை­களில் 29 பேர் கைது செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­னர். இதன் தொடர்­பா­கக் கிட்­டத்­தட்ட 100 பேர் விசா­ரிக்­கப்­பட்டு வரு­வ­தா­க­வும் காவல்­து­றை­யி­னர் நேற்று வெளி­யிட்ட அறிக்­கை­யில் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

ஆக­ஸ்ட் 19க்கும் செப்­டம்­பர் 24க்கும் இடைப்­பட்ட காலத்­தில் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட அதி­ர­டிச் சோத­னை­களில், 192 உடற்­பி­டிப்பு சேவை நிலை­யங்­க­ளில் 32 நிலை­யங்­கள் சட்­டத்தை மீறி­ய­தா­கத் தெரியவந்­துள்­ளது. அவற்­றுள் 25 நிலை­யங்­கள் உரி­மம் இன்­றிச் செயல்­பட்டு வந்­தன. இவற்­றுள் 12 நிலை­யங்­கள் பாலி­யல் சேவை­கள் வழங்கியுள்ளன. அந்­நி­று­வ­னங்­க­ளுக்கு $1,000 அப­ரா­தம் விதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. மேலும் அவை 10 நாட்­க­ளுக்கு மூடும்­படி உத்­த­ர­வி­டப்­பட்­டுள்­ளன.

கொள்கலன் விபத்து; ஊழியர் மரணம்

பைனி­ய­ர் கிரசன்டில் உள்ள ஒரு பணி­யி­டத்­தில் நேற்று 20 அடி கொள்­க­லன் விழுந்­த­தில், 49 வயது சிங்­கப்­பூ­ரர் ஒரு­வர் உடல் நசுங்கி உயி­ரி­ழந்­தார். 'சைட் லோடர்' இயந்­தி­ரத்­தைக் கொண்டு கொள்­க­லன் ஒன்றை இறக்­கி­ய­போது, இவ்­வி­பத்து நிகழ்ந்­த­தாக மனி­த­வள அமைச்சு தெரி­வித்­தது. இதன் தொடர்­பில், கவ­னக்­கு­றை­வின்றி செயல்­பட்டு மர­ணம் விளை­வித்­த­தா­கக் கூறி, 42 வயது ஆட­வர் ஒரு­வர் கைது செய்­யப்­பட்­டார். 15, பைனி­யர் கிர­சன்ட் எனும் முக­வ­ரி­யில் அமைந்­துள்ள அந்­தப் பணி­யி­டத்­தில் நிகழ்ந்த இவ்­விபத்­தில் சிக்­கிய ஆட­வர் சுய­நி­னை­வின்­றிக் கிடந்­த­தா­க­வும் அவர் அவ்­வி­டத்­தி­லேயே உயி­ரி­ழந்­து­விட்­ட­தைக் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை­யின் துணை மருத்­து­வப் படை­யி­னர் உறு­திப்­ப­டுத்­தி­ய­தா­க­வும் காவல்­துறை தெரி­வித்­தது.

சிங்கப்பூர் ஜெர்மனிக்கிடையே 1000க்கு மேற்பட்டோர் பயணம்

முழுமையாகத் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் செப்டம்பர் எட்டு முதல் சிங்கப்பூருக்கும் ஜெர்மனிக்கும் இடையே நியமிக்கப்பட்ட எஸ்ஐஏ, லுஃப்தான்சா விமானங்கள், வாயிலாகப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.

இந்த ஏற்பாடுகள் மூலம் ஜெர்மனியில் வசிக்கும் 2,000க்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்துள்ளனர்.

வீட்டிலேயே இருப்பதற்கான உத்தரவை நிரைவேற்றுவதற்குப் பதிலாகப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சிங்கப்பூரிலிருந்து புறப்படும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகள், ஜெர்மனியில் தடைக்காப்பு உத்தரவில் இருக்க அவசியமில்லை.