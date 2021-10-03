அமரீந்தர் சிங்: காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலை பரிதாபமாக உள்ளது
சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலை பரிதாபமாக உள்ளது என முன்னாள் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் கூறியுள்ளார். இத்தனை ஆண்டுகளாக தாம் விசுவாசமாகச் செயல்பட்டு சேவை ஆற்றிய கட்சியில் இனிமேல் தாம் மரியாதையை எதிர்பார்க்கப்போவதில்லை என்று அவர் ஓர் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கிடையே, அமரீந்தர் சிங்கை சமாதானம் செய்வதற்காக காங்கிரஸ் தலைமை மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை என ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மூன்று மாத மழை: 435 பேர் பலி
புதுடெல்லி: கடந்த மூன்று மாதங்களாக வழக்கத்தைவிட பருவ மழை அதிகம் பெய்துள்ளதாகவும் நாடு முழுவதும் 435 பேர் மழைக்கு பலியாகி உள்ளதாகவும் மத்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிக்கையில் இடி, மின்னல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் ஏராளமானோர் பலியாகி உள்ளதாக அம்மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 240 பேர் மின்னல் தாக்கியும் மற்றவர்கள் மழை சார்ந்த விபத்துகளில் சிக்கியும் உயிரிழந்துவிட்டனர். பலியான மூன்று பேரில் ஒருவர் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்தவர் என்றும் ஜூலையில் அதிகபட்சமாக 301 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் என்றும் மத்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
உத்தரப் பிரதேச அரசு திட்டத்தின் விளம்பரத் தூதரானார் கங்கனா
லக்னோ: நடிகை கங்கனா ரணாவத் அரசுத் திட்டத்தின் விளம்பரத் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உத்தரப் பிரதேசத்தில் 'ஒரு மாவட்டம், ஒரு தயாரிப்பு' என்ற திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்துக்கான விளம்பரத் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கங்கனா ரணாவத், நேற்று முன்தினம் அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தைச் சந்தித்தார். அதன் பின்னர் குறிப்பிட்ட திட்டத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கப்போவதாகத் தெரிவித்தார். அவரது இந்த நியமனம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிக்கத் தொடங்கி உள்ளன. நடிகை கங்கனா பாஜகவுக்கு ஆதரவாக பலமுறை கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டவிரோத பட்டாசு ஆலையில் நிகழ்ந்த தீ விபத்தில் நால்வர் பலி
லக்னோ: சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் நான்கு பேர் பலியான சம்பவம் உத்தரப் பிரதேசத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அந்தப் பட்டாசு ஆலையில் பத்து பேர் வேலை பார்த்து வந்ததாகவும் நேற்று முன்தினம் அவர்கள் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த போது திடீரென வெடிபொருள்கள் வெடித்துச் சிதறியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆலையில் தீப்பற்றியதாகத் தெரிகிறது. அங்கிருந்து வெளியேற முடியாமல் நான்கு பேர் உடல் கருகி பலியாகினர். நான்கு பேர் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதையடுத்து பட்டாசு ஆலையின் உரிமையாளர் மீது வழக்குப் பதிவாகி உள்ளது.
மேகாலயாவில் ஆற்றில் பேருந்து கவிழ்ந்து எட்டு பேர் பலி
ஷில்லாங்: ஆற்றில் பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் எட்டு பேர் பலியாகினர். இந்த துயரச் சம்பவம் மேகாலயா மாநிலத்தில் உள்ள துரா பகுதியில் நிகழ்ந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் அதிகாலை வேளையில் மேற்கு காசி மலைப்பகுதி அருகே சென்றுகொண்டிருந்த பேருந்து ஒன்று திடீரெனக் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. பின்னர் அங்குள்ள பாலத்தில் இருந்து ரிங்டி ஆற்றில் விழுந்தது. இந்த விபத்தில் பேருந்து ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் ஆற்றில் மூழ்கி பலியாகினர். காயமடைந்த 16 பேர் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம்
இம்பால்: அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள பாசர் பகுதியில் நேற்று காலை மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.1 புள்ளிகளாகப் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தால் பெரிய பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்பட்டதாக தகவல் இல்லை. நேற்று காலை சுமார் 10.45 மணியளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தை அடுத்து பொதுமக்கள் பீதி அடைந்து வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர். ஓரிரு மணி நேரங்களுக்குப் பிறகே அச்சம் குறைந்து அவர்கள் வீடு திரும்பியதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.