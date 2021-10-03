Home
வயிற்றில் ஒரு கிலோகிராம் ஆணி, திருகாணி

வில்­னி­யஸ்(லித்­து­வே­னியா): லித்து­வே­னி­யா­வில் ஓர் ஆட­வ­ரின் வயிற்­றி­லி­ருந்து ஒரு கிலா­கி­ரா­முக்­கும் அதி­க­மான எடை கொண்ட ஆணி­க­ளை­யும் திரு­கா­ணி­க­ளை­யும் அகற்­றி­ய­தாக மருத்­து­வர்­கள் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

மது அருந்­தும் பழக்­கத்­தைக் கைவிட்ட பிறகு அவர் உலோ­கப் பொருட்­களை முழுங்­கி­ய­தா­கச் சொல்­லப்­படுகிறது.

ஆட­வ­ரின் அடை­யா­ளக் குறிப்­பு­களை வெளி­யிட அனு­ம­தி­யில்­லா­த­தால் அவ­ரின் பெயர் தெரி­விக்­கப்­ப­ட­வில்லை.

மோச­மான வயிற்று வலி ஏற்­பட்­டா­தல் சிகிச்­சைக்­காக அவர் கிளைப்­பேடா நக­ரில் இருக்­கும் மருத்­து­வ­ம­னை­யில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டார்.

'எக்ஸ்-ரே' சோதனை செய்து பார்த்­த­போது ஆட­வ­ரின் வயிற்­றில் உலோ­கப் பொருட்­கள் இருப்­பது தெரி­ய­வந்­தது.

அவற்­றில் சில­வற்றின் நீளம் சுமார் 10 செண்டிமீட்டர். மூன்று மணி­நேரம் நீடித்த அறுவை சிகிச்­சை­யில் அனைத்து உலோ­கப் பொருட்­களும் அகற்­றப்­பட்­டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.