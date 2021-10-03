கொவிட்-19 தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து மீண்டவர்கள் அடிக்கடி இதயப் பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
கொரோனா தொற்றியபின் முதல் இரு வாரங்களில் மாரடைப்பும் பக்கவாதமும் ஏற்படும் அபாயம் மூன்று முதல் எட்டு மடங்கு அதிகம் என்று புகழ்பெற்ற மருத்துவ சஞ்சிகையான 'தி லான்செட்'டில் வெளியான ஓர் ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது.
இதுகுறித்து, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் சுவீடனில் அந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. கொரோனா நோயாளிகள் 86,742 பேர், கொரோனா தொற்றாத 348,8481 பேர் ஆகியோரில் எத்தனை பேர் மாரடைப்பு, பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டனர் என்று ஒப்புநோக்கப்பட்டது.
கொரோனா நோயாளிகளில் பலர், அதிலிருந்து மீண்டபின் இதய நோயால் பாதிக்கப்படுவதைத் தாங்கள் கண்டுவருவதாகக் கூறினார் திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையின் இதயவியல் துறைத் தலைவர் டாக்டர் பாலசுப்பிரமணியன்.
"இதயத்தசையில் அழற்சி ஏற்படும் நோயாளிகளைப் பார்க்கிறோம். இரத்தக் குழாய்கள் சுருங்குவதால் மாரடைப்பு ஏற்படும் நோயாளிகளையும் பார்க்கிறோம். வழக்கமாக வரும் இதய நோயாளிகளுக்கு இரத்தக் குழாய்களில் கொழுப்பு அடைத்திருக்கலாம். ஆனால், கொரோனா நோயாளிகள் இதய நோயால் பாதிக்கப்படும்போது, அவர்களில் சிலரிடம் கொழுப்பு அடைப்பைக் காண முடிவதில்லை. அழற்சி மட்டுமே கொரோனா நோயாளிகளின் இரத்தத்தை உறையச் செய்துவிடலாம்," என்றார் அவர்.
கொரோனா கிருமி, இரத்தத்தை உறையச் செய்துவிடலாம் என்று இதயநோய் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
"கொவிட்-19, இரத்தம் உறைவதைத் தூண்டக்கூடிய கிருமி. சிலருக்கு இரத்தக் குழாய்களில் 30-40% அடைப்பு இருக்கலாம். அதுபற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படும் பட்சத்தில், அந்த அடைப்பு திடீரென பெரிதாகி மாரடைப்பை ஏற்படுத்தி விடலாம். சில நேரங்களில், கொவிட்-19 கிருமியே மாரடைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். அத்தகைய நான்கு, ஐந்து நோயாளிகளைக் கண்டுள்ளோம். அது ஒரு கடினமான சூழல். ஏனெனில், கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அத்தகைய நிலை ஏற்படும்போது, உறைந்து கட்டியான இரத்தத்தை நாங்கள் தொட முடியாது," என்றார் சென்னை 'கிளனீகில்ஸ் குளோபல் ஹெல்த் சிட்டி' மருத்துவமனையின் மூத்த இதயநோய் ஆலோசகர் டாக்டர் கார்த்திக் ஆஞ்சநேயன்.
நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம், குடும்பத்தில் மரபாக இதயநோய் இருந்து வருவது, புகைபிடிப்போர் ஆகியோர் கொவிட்-19 தொற்றினால் மிகக் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
அவர்கள் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டு ஆறு மாதங்களுக்குப்பின் அவ்வப்போது இதயப் பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என்பது மருத்துவர்களின் அறிவுரை.
கொரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டபின் நெஞ்சு வலித்தாலோ அல்லது மூச்சுவிட சிரமப்பட்டாலோ, உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்குச் சென்று 'இசிஜி' பரிசோதனை செய்துகொள்ளும்படி மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
"கொவிட்-19 நோயாளிகள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். நெஞ்செரிச்சல் எனக் கருதி, நெஞ்சு வலியைப் புறக்கணித்துவிடக் கூடாது. வலி ஏற்பட்டதும் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் செல்ல வேண்டும். கொரோனா சிகிச்சையின்போது 'ஸ்டீராய்டு' எனும் ஊக்கமருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். அதனாலும் இதயப் பிரச்சினை ஏற்படலாம்," என்று டாக்டர் கார்த்திக் கூறினார்.