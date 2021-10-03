தொற்றுநோய்களால் சூழப்பட்ட இன்றைய உலகில் பால் டீ, பிளாக் டீயை விட கிரீன் டீ குடிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
உடலில் கலோரி அதிகம் சேராமல் உடல் எடையைக் குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பலரும் கிரீன் டீயை பயன்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், இதில் ஆன்டி ஆக்சிடண்ட் அதிகம் இருப்பதால் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர். ஒட்டுமொத்தமாக உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் என்று கூறப்படும் கிரீன் டீ குடிப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் இவைதான்:
மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது
பெருங்குடல் புற்றுநோய், மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் ப்ராஸ்டேட் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறது
இதய நோய்கள் வருவதற்கான அபாயங்களைத் தடுக்க உதவுகிறது.
வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்
படுத்தி உடலில் கொழுப்பைக் குறைப்பதால் உடல் எடை குறைகிறது.
சுவாசப் பிரச்சினைகளும் வாய் துர்நாற்றமும் நீங்கும்.
சர்க்கரை நோயின் அபாயம் குறைகிறது. ரத்த அழுத்தமும் குறையும்
-என தரவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதிகமாகப் பருகினால்...
ஆனால், கிரீன் டீ குடிப்பதால் பல உடல்நலப் பிரச்சினைகளும் ஏற்படுவதாக நிபுணர்கள் தெரிவிகின்றனர்.
வெறும் வயிற்றில் அதிகமாக கிரீன் டீ குடிப்பது வயிற்றுக்கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும். நெஞ்செரிச்சல், வயிற்றில் அமிலச் சுரப்பு, செரிமானப் பிரச்சினை, வயிற்றுப்போக்கு போன்றவை ஏற்படலாம். குறிப்பாக, குடல்புண் (அல்சர்) இருப்பவர்கள் கிரீன் டீ அருந்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு குவளைக்கும் அதிகமாக கிரீன் டீ குடிப்பது தலைவலியை ஏற்படுத்தும்; சில நேரங்களில் தலைச்சுற்றலும் ஏற்படலாம்.
கிரீன் டீயில் தூக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு கலவை உள்ளது. அதில் உள்ள ரசாயனக் கலவைகள் தூக்கத்திற்கு உதவும் மெலடோனின் போன்ற ஹார்மோன் சுரப்பிகளை கட்டுப்படுத்துவதால் தூக்கக் கோளாறுகளை ஏற்படலாம்.
கிரீன் டீயில் 'எல்-தியானைன்' என்ற ரசாயனம் விழிப்புணர்வையும் கவனத்தையும் அதிகரிக்கிறது. இது சில நபர்களின் தூக்கத்தை சீர்குலைக்கும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே, உறங்குவதற்கு 5 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக இதனை அருந்த வேண்டும். மற்றொரு பக்கவிளைவு என்னவென்றால், இதை அதிக அளவில் குடிப்பதால் உடலில் இரும்புச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும். அதாவது இரும்புச்சத்தை உறிஞ்சும் திறனை உடல் இழக்கிறது.
கிரீன் டீ அதிக அளவில் உட்கொள்ளும்போது இதிலுள்ள காஃபின் தலைசுற்றல் அல்லது வலிப்பை ஏற்படுத்தும். மூளை மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டலத்திற்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை குறைக்கிறது.
கிரீன் டீயின் அதிக நுகர்வு கல்லீரல் பாதிப்புக்கு வழிவகுக்கும். கல்லீரலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய காஃபினே இதற்குக் காரணம்.
கர்ப்ப காலத்தில் மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது பெண்கள் கிரீன் டீயைத் தவிர்க்க வேண்டும். இல்லையெனில் கருச்சிதைவு ஏற்படலாம் அல்லது குழந்தை பிறப்பில் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் என ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. அதேபோன்று குழந்தைகளும் கிரீன் டீ குடிக்கும் பட்சத்தில் வளர்சிதை மாற்றம் பாதிக்கப்படலாம்.