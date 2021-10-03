நடைப்பயிற்சி செய்பவர்கள் சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்துக்கொள்கிறார்கள் என்பது சிலருக்கு புதிய தகவலாக இருக்கலாம். அது உண்மை என்கிறார்கள் சுகாதார நிபுணர்கள்.
தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்வதால் ஏற்படும் நன்மைகளை அவர்கள் விவரிக்கிறார்கள். நடைப் பயிற்சி மேற்கொள்வதால் கெட்ட கொழுப்பு குறைகிறது. இரத்தத்தில் நல்ல கொழுப் பின் அளவை இப்பயிற்சி கூட்டுவதால் மாரடைப்பு ஏற் படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பாதியாகக் குறைகின்றன. தினமும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வோருக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைகிறது.
தினமும் காலையில் நடப்பதன் மூலம் எலும்புகள் வலுவடையும். மூட்டு வலி, மூட்டு தேய்மானம் போன்ற பிரச்சினைகளில் இருந்து காக்க வேகமாக நடந்தாலே போதும். வேகமாக நடக்கும் போது இரைப்பையில் சுரக்கும் செரிமான அமிலத்தின் அளவு அதிகரித்து அஜீரணக் கோளாறு நிறுத்தப்படுகிறது.