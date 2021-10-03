பழச் சாராயம் 'காப்பி' ஆக
மாறிய பழங்கால வரலாறு
காப்பியின் மீதான காதல் என்பது பலராலும் தவிர்க்க
முடியாதது. அவர்களுக்கு எல்லாம் அக்டோபர் 1 திருநாள். அனைத்துலக காப்பி தினம் அன்றுதான் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. நேற்று முன்தினம் அனைத்துலக காப்பி தினத்தை முன்னிட்டு சமூக ஊடகங்களில் பல தகவல்கள் பரவின. அவற்றில் இருந்து சில...
முதல் காப்பி எத்தியோப்பியாவில் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எத்தியோப்பியாவில் அதிகளவில் விளைந்த காப்பிக் கொட்டைகளை சுடுநீரில் கொதிக்கவைத்து குடித்திருக்கிறார் ஒரு துறவி. காப்பியைப் பற்றி உலகத்திற்குத் தெரியவந்தது அப்போதுதான். காலம் கி.பி 800.
காப்பி விற்பனை சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியதும் அதற்குப் பெயர் வைக்க வேண்டும் என ஆசைப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏமன் நாட்டவர்கள். அவர்கள் வைத்த பெயர் Qahwah. அதற்கு Wine (பழச்சாராயம்) என்று அர்த்தம். பின்னால் வந்த துருக்கிக்காரர்கள் kahveh என்றார்கள்.
டச்சுக்காரர்கள் koffie என்று அழைக்கத் தொடங்கினார்கள். இறுதி வடிவம் கொடுத்தது இங்கிலாந்து நாட்டினர்தான். அவர்கள்தான் coffee என அழைக்கத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
காப்பி உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு பிரேசில். உலக காப்பி உற்பத்தியில் 40% பிரேசிலில் நடக்கிறது. இரண்டாவது இடத்தில் கொலம்பியாவும் மூன்றாம் இடத்தில் வியட்னாமும் இருக்கின்றன.
அமெரிக்க மக்களே அதிகம் காப்பி அருந்துவதாக சில ஆய்வுகளில் தகவல் கிடைத்துள்ளது. அமெரிக்காவின் 80% மக்கள் காப்பி குடிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள். ஆண்டுக்கு சுமார் 146,000 மில்லியன் குவளை காப்பிகளை அமெரிக்கர்கள் குடிப்பதாக ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.