இரு வாரங்களுக்கு கூட்டு ராணுவப் பயிற்சியில் ஈடுபடும் இந்தியா, இலங்கை
புதுடெல்லி: இந்திய, இலங்கை ராணுவங்கள் இணைந்து இன்று முதல் ராணுவப் பயிற்சியில் ஈடுபட உள்ளன. வரும் 15ஆம் தேதி வரை 12 நாள்களுக்கு இந்தப் பயிற்சி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் அம்பாரா பகுதியில் இந்தப் பயிற்சி நடைபெறுகிறது. இரு ராணுவங்களின் நெருக்கமான உறவுகளை வலுப்படுத்தவும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தும் வகையிலும் இந்தப் பயிற்சி நடைபெறுவதாக பாதுகாப்பு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய ராணுவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த 120 வீரர்கள் இப்பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றனர். இதற்கு முன்பு இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ராணுவப் பயிற்சி கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் புனே நகரில் நடைபெற்றது.
ராகுல், பிரியங்காவுக்கு துணை நிற்கப் போவதாக சித்து அறிவிப்பு
சண்டிகர்: உட்கட்சிப் பூசலால் பஞ்சாப் மாநில காங்கிரசில் மோதல்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ராகுல், பிரியங்கா காந்திக்கு தாம் இறுதி வரை துணை நிற்கப்போவதாக நவ்ஜோத் சிங் சித்து தெரிவித்துள்ளார். பதவியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தமது இந்த நிலைப்பாடு தொடரும் என டுவிட்டர் பதிவு ஒன்றில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து அண்மையில் விலகினார் சித்து. எனினும், தாம் கட்சியில் நீடிக்கப் போவதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். "அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளும் என்னைத் தோற்கடிக்க முயற்சி செய்யட்டும். ஆனால், நேர்மறை ஆற்றலின் ஒவ்வொரு துளியும் பஞ்சாப்பை வெற்றி பெறச்செய்யும்," என்று அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் 75 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்ய ஐக்கிய அரபு சிற்றரசு உறுதி
புதுடெல்லி: ஐக்கிய அரபு சிற்றரசு இந்தியாவில் 75 பில்லியன் டாலரை முதலீடு செய்ய முன்வந்துள்ளதாக வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார். சூரிய சக்திக்கான கருவிகளை உற்பத்தி செய்வதில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படும் என துபாய் கண்காட்சியில் பங்கேற்ற பின்னர் அவர் தெரிவித்தார். அமீரக வர்த்தகர்கள், முதலீட்டாளர்களுடன் நடத்தப்பட்ட சந்திப்புகள் மிக அருமையானதாக அமைந்தது என்றும் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்ய உறுதிமொழியை வழங்கிய அமீரக அரசுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை: 199 நாள்களில் ஆகக் குறைவாகப் பதிவு
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருவோர் எண்ணிக்கை 270,557ஆக உள்ளது. இது கடந்த 199 நாள்களில் பதிவான ஆகக்குறைந்த எண்ணிக்கை ஆகும். நேற்று முன்தினம் 224 பேர் பலியாகிவிட்டனர். புதிதாக மேலும் 22,842 பேருக்கு கிருமி தொற்றியுள்ளது.