ஆக்லாந்துக்கு வெளியே
பரவும் 'டெல்டா' கிருமி
ஆக்லாந்து: நியூசிலாந்தின் பெரிய நகரமான ஆக்லாந்தில் தொற்று அதிகரித்ததால் ஆகஸ்ட் மாத மத்தியிலிருந்து அது முடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் ஆக்லாந்துக்கு வெளி யேயும் உருமாறிய டெல்டா கிருமி பரவுவதால் மற்ற இடங் களும் ஐந்து நாட்கள் முடக்கநிலையில் வைக்கப்படும் என்று அந்நாட்டின் பிரதமர் ஜெசிந்தா ஆர்டர்ன் தெரிவித்தார். ஆக்லாந்தில் நேற்று புதிதாக 32 தொற்றுச் சம்பவங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டன.
கத்தார் தேர்தலில் பெண்கள்
வெற்றி பெறவில்லை
டோஹா: கத்தாரில் நடந்த முதல் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட 26 பெண்களில் ஒருவர்கூட வெற்றி பெறவில்லை. 45 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஆலோசனை மன்றத்திற்கு 30 உறுப்பினர்களைத் தேர்வு செய்யும் தேர்தல் நடைபெற்றது. தேர்தலில் போட்டியிட்ட ஆயிஷா ஹமாம் அல்-ஜசிம், "தோல்வியால் துவண்டுவிடவில்லை," என்று கூறினார். தாதியர் நிர்வாகியாகப் பணியாற்றும் இவர், டோஹாவின் மர்கியா மாவட்டத்தில் போட்டியிட்டார்.
இந்தத் ேதர்தலில் 63.5 விழுக்காடு வாக்குப் பதிவானது.
எல்லைகளைத் திறக்கும் பிரிட்டன்
லண்டன்: தனிமை உத்தரவின்றி கூடுதலான நாடுகளுக்கு பிரிட்டன் தனது எல்லையை இந்த வார பிற்பகுதியில் திறந்துவிடுவது பற்றி பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் கூறியுள்ளதாக தி சண்டே டெலிகிராஃப் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்கா, பிரேசில், மெக்சிகோ, இந்தோனீசியா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து பிரிட்டனுக்கு வரும் முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட பயணிகள் 10 நாட்களுக்கு ஹோட்டலில் தங்க வேண்டியதில்லை. அக்டோபர் பிற்பகுதியில் இந்த நடை முறை நடப்புக்கு வரும். வரும் வியாழக்கிழமை இந்த மாற்றங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகவிருக்கிறது.
முன்னாள் தேசிய விளையாட்டு மன்ற இயக்குநர் இறந்துகிடந்தார்
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் முன்னாள் தேசிய விளையாட்டு மன்ற தலைமை இயக்குநர் ஸோல்க்பிளஸ் எம்போங் நேற்று காலை தனது வீட்டில் இறந்துகிடந்தார்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து அவருடன் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என்று சிலர் கூறியதால் போலிசாரும் தீ அணைப்பு வீரர்களும் அவரது வீட்டுக்குச் சென்றனர். அப்போது சமையல் அறையில் அவர் இறந்து கிடந்தார். போலிசார் இது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.